Los centros tecnológicos, motor de la innovación en España

La red de centros tecnológicos españoles encara una nueva etapa, con retos renovados y alineados con los objetivos estratégicos del país. Así se puso de manifiesto en la LXIII Asamblea General Ordinaria de FEDIT, la Federación de Centros Tecnológicos de España, en la que la entidad presentó su plan de actuación para 2026, coincidiendo además con una fecha especialmente simbólica, su 30 aniversario. En estas tres décadas, los centros tecnológicos se han consolidado como agentes tractores de la innovación en España.

Asturias cuenta con un ejemplo de esa fortaleza en CTIC Centro Tecnológico, miembro de FEDIT y referente nacional y europeo en tecnologías digitales avanzadas. CTIC afronta 2026 en uno de los momentos de mayor solidez científico-tecnológica, institucional y económica de su trayectoria, con un posicionamiento europeo reforzado, liderazgo nacional en excelencia tecnológica, nuevas infraestructuras estratégicas y un fuerte impacto multisectorial en el tejido empresarial regional

FEDIT agrupa a los principales centros tecnológicos del país y actúa como voz común ante las administraciones, Europa y el tejido productivo. Su plan de actuación refuerza la idea de que sin transferencia de conocimiento no hay innovación real, y sin centros tecnológicos resulta difícil que la ciencia llegue a las empresas, especialmente a las pymes. En un contexto marcado por la transición digital, la sostenibilidad y la autonomía tecnológica europea, el papel de estas entidades es más estratégico que nunca.

Los centros tecnológicos no solo movilizan más inversión privada en I+D+i, sino que también generan empleo, mejoran la rentabilidad de los acuerdos de explotación y refuerzan la cooperación para la innovación. De hecho, en los tres primeros años de Horizonte Europa (2021-2023) han duplicado el importe captado durante el periodo equivalente de Horizonte 2020 (2014-2016): uno de cada ocho euros del retorno español procede de los centros tecnológicos. Desde 2017, el crecimiento del gasto en I+D+i en estas entidades alcanza el 65,3%, por encima del registrado por otros agentes del Sistema Español de Ciencia y Tecnología.

El balance de 2025 arroja cifras que avalan esta evolución, mientras que 2026 se perfila como un ejercicio decisivo en un contexto que exige reforzar la autonomía tecnológica, acelerar la transferencia de conocimiento a las empresas y maximizar el impacto económico y social de la I+D+i. Estos retos han centrado buena parte del debate en la Asamblea de FEDIT.

Consolidación de los centros tecnológicos

Uno de los retos para Fedit en 2006 será trabajar para conseguir consolidar modelos de financiación estables y competitivos que permitan a los Centros Tecnológicos mantener su capacidad investigadora y ampliar su impacto económico y social. Fedit continuará aportando datos que lleven a mejorar el acceso a financiación pública y privada, así como para impulsar la participación en programas nacionales y europeos de I+D+I colaborativa.

El objetivo es garantizar que los centros tecnológicos sigan desarrollando tecnologías de alto valor añadido y acompañando de forma estratégica a las empresas en sus procesos de innovación.

CTIC, liderazgo nacional y posicionamiento europeo reforzado

La evolución de CTIC ilustra el impacto que los centros tecnológicos pueden tener los centros tecnológicos cuando se combinan visión, talento y una estrecha conexión con el territorio.

El centro asturiano se ha consolidado como un agente clave en la captación de financiación europea para Asturias, con una presencia destacada en proyectos del programa Horizonte Europa. A nivel nacional, es el centro tecnológico español con mayor número de reconocimientos de Excelencia CERVERA, un aval a su calidad científica y a su capacidad de transferencia al mercado.

Estos resultados conectan directamente con la visión defendida por FEDIT. Los centros tecnológicos no solo generan conocimiento, sino que lo transforman en soluciones reales para sectores como la industria, la agroalimentación, los servicios, la salud o la administración pública. Son infraestructuras estratégicas al servicio del desarrollo económico, capaces de atraer inversión, talento y proyectos de alto valor añadido.

El 30 aniversario de FEDIT invita a mirar atrás, pero sobre todo a subrayar una evidencia la evidencia de que España cuenta con una red de centros tecnológicos madura, competitiva y alineada con Europa. Y territorios como Asturias demuestran que esta red tiene un impacto directo en la economía real. CTIC, con resultados que superan los objetivos previstos y un reconocimiento creciente dentro y fuera del país, es un ejemplo de cómo la innovación, cuando se articula desde lo local y se proyecta hacia Europa, se convierte en una auténtica palanca de futuro.