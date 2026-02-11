Por sexto año consecutivo CTIC Centro Tecnológico y FADE suman esfuerzos para promover más mujeres en STEAM

Más mujeres en STEAM significa soluciones más diversas para problemas globales. Por ello, promover estos estudios en la juventud, y especialmente entre las chicas, no es solo una cuestión de igualdad, sino de empleabilidad y progreso.

A menudo, las niñas pierden el interés por las ciencias en la adolescencia debido a sesgos inconscientes o la falta de referentes. Por eso es vital:

Visibilizar referentes: Que conozcan a las ingenieras, programadoras y científicas que están cambiando el mundo hoy. Fomentar la experimentación: La ciencia y la tecnología van a resolver problemas reales. Eliminar etiquetas: No hay "carreras de chicos". Hay mentes brillantes y desafíos que superar.

MASSTEAM pone cara a las profesionales que ya están liderando proyectos científicos y tecnológicos, demostrando que el éxito en estos campos es una realidad alcanzable.

Coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, iniciamos una serie de masterclass en 10 centros educativos repartidos por Asturias: IES Nº 1, IES Dña. Jimena, Codema, y C. Santo Ángel de Gijón; C. La Inmaculada y las Dominicas de Oviedo; IES Virgen de Covadonga de El Entrego; C. La Inmaculada de Pola de Laviana; IES Corvera, IES Ramón Menéndez Pidal de Avilés.

Ingenieras navales, informáticas, astrofísicas, programadoras… acercarán a la juventud asturiana sus trayectorias vitales y profesionales, su día a día laboral, también las dudas que pudieron tener en la elección de sus estudios o en las decisiones laborales que se les fueron presentando o aquellos aspectos que consideran que más les ayudaron para estar hoy en los lugares que ocupan.

El proyecto integra otras acciones como mentorings en empresas y un concurso de ideas innovadoras de base tecnológica.

La 6ª edición de esta iniciativa está promovida y coordinada por CTIC Centro Tecnológico y FADE y desarrollada a través de un patrocinio público privado integrado por el Ayuntamiento de Gijón, Ayuntamiento de Oviedo, ALSA, Caja Rural de Asturias, ClusterTIC Asturias, COGERSA, DXC Tecnology, TotalEnergies, Fundación 16 de 24, CAPSA, IZERTIS y SERESCO.