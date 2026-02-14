CTIC consolida a Asturias como laboratorio de innovación rural en Europa

En un contexto marcado por la presión económica, el relevo generacional y la complejidad administrativa, la supervivencia de muchas explotaciones agroganaderas pasa por su capacidad de adaptarse sin perder su esencia. El proyecto europeo GUARDIANS, coordinado desde Asturias por el Centro Tecnológico CTIC, nace con ese objetivo: poner la tecnología al servicio de las pequeñas y medianas explotaciones, haciéndola accesible, útil y alineada con sus necesidades reales.

Lejos de una visión tecnocéntrica o disruptiva del campo, GUARDIANS apuesta por soluciones digitales desarrolladas junto a agricultores y ganaderos, orientadas a facilitar su día a día, mejorar la eficiencia productiva y reforzar la sostenibilidad ambiental y territorial. El agricultor no es un mero usuario final, sino un actor clave en el proceso, reforzando así su papel como guardián del territorio europeo.

Con 21 socios de nueve países y una financiación cercana a los cinco millones de euros, el proyecto se enmarca en la estrategia europea para la digitalización del sector primario. En este ecosistema, Asturias se ha convertido en uno de los principales nodos de actividad, concentrando pilotos, actividades de co-creación y validación en entornos reales.

Asturias, un laboratorio vivo de innovación rural

El liderazgo de CTIC como coordinador del consorcio se refuerza con una destacada presencia regional. Cooperativas como Campoastur y CLAS actúan como enlace directo con las explotaciones, ofreciéndoles apoyo integral en digitalización y sostenibilidad. CAPSA Food desempeña un papel clave como entidad multiplicadora, facilitando la difusión y adopción de los resultados del proyecto en el sector. SERIDA, por su parte, funciona como banco de pruebas de las tecnologías antes de su despliegue efectivo en las explotaciones.

Este enfoque multiactor está teniendo un impacto directo en el territorio. Más de un centenar de participantes —entre productores, cooperativas y agentes rurales— han tomado parte en las sesiones de co-creación celebradas en Asturias, influyendo activamente en el desarrollo de las soluciones. El resultado es una tecnología que responde a problemas concretos y reduce la brecha habitual entre innovación y aplicación real.

La Comisión Europea ha reconocido este enfoque colaborativo, destacando la fuerte coordinación del proyecto y su claro compromiso con la innovación social aplicada al medio rural, lo que posiciona a GUARDIANS como iniciativa de referencia para futuras políticas de desarrollo rural.

Tecnología con sello CTIC

Además de coordinar el consorcio, CTIC participa activamente en el desarrollo tecnológico. Dos de las nueve soluciones troncales del proyecto se están probando en explotaciones asturianas y llevan su firma.

Una de ellas es Chainspector, una herramienta de trazabilidad integral que permite documentar todo el ciclo de los productos cárnicos, desde la explotación hasta el consumidor final. Probada en la explotación Casa Bartuelo, la solución mejora la seguridad alimentaria y refuerza la confianza del consumidor, aportando transparencia a la cadena de valor.

La segunda es EcoWard, un sistema de monitorización de emisiones basado en sensores que se está testando en la Ganadería Carbayeda. Esta tecnología permite medir niveles de CO2₂ en las instalaciones y ajustar la ventilación, anticipando problemas sanitarios y contribuyendo a una producción más saludable y sostenible.

Ambas soluciones ilustran el enfoque del proyecto: tecnología avanzada, integrada de forma sencilla en el trabajo cotidiano del ganadero.

Una propuesta asturiana logra abrirse paso entre 192 candidaturas europeas

El pasado mes de mayo el proyecto europeo GUARDIANS lanzaba su primera convocatoria para incorporar nuevas soluciones digitales al programa. La respuesta superó todas las expectativas: 192 candidaturas procedentes de toda Europa, una cifra que duplica la participación habitual en este tipo de procesos y confirma el interés del sector por tecnologías adaptadas a las pequeñas y medianas explotaciones agroganaderas.

Las propuestas fueron presentadas por consorcios formados por empresas tecnológicas y explotaciones agroganaderas, con el objetivo de diseñar y validar soluciones digitales en condiciones reales. Tras un exigente proceso de evaluación externa, solo nueve iniciativas europeas fueron seleccionadas para incorporarse al proyecto y recibir hasta 81.000 euros de financiación por proyecto, destinados al desarrollo y validación de las soluciones durante un periodo de quince meses.

En este contexto altamente competitivo, Asturias destacó con nueve propuestas presentadas, situándose por encima de la media regional en este tipo de convocatorias. De ellas, dos lograron llegar a la fase final de la evaluación externa, y una se situó finalmente entre las seleccionadas, lo que pone de manifiesto la calidad del talento y del ecosistema innovador asturiano aplicado al sector primario.

LIVET, una solución asturiana para la gestión del ganado

Entre las iniciativas seleccionadas se encuentra LIVET, un consorcio asturiano orientado a mejorar la gestión diaria del ganado en pequeñas y medianas explotaciones. El proyecto está impulsado por la empresa tecnológica Ewala IT Services y la explotación ganadera de Aránzazu Freije Mesa, que trabajarán conjuntamente en el diseño y validación de una herramienta digital adaptada a la realidad del campo.

La solución se concibe como un sistema de apoyo a la toma de decisiones (Decision Support System, DSS) que combina sensores —como collares GPS y dispositivos de control de partos— con algoritmos inteligentes. La información recopilada permitirá seguir a los animales en tiempo real, planificar vacunaciones, anticipar problemas de salud y gestionar la explotación de forma más eficiente, optimizando recursos y reduciendo desplazamientos innecesarios.

El objetivo de LIVET es simplificar el trabajo diario de los ganaderos, mejorar el bienestar animal y aumentar la productividad, acercando tecnologías como el Internet of Things y el machine learning a explotaciones que tradicionalmente han quedado al margen de la digitalización.

Desde el consorcio asturiano subrayan la oportunidad que supone GUARDIANS para el medio rural asturiano. "Creemos en la importancia de llevar la innovación allí donde realmente puede transformar el día a día. Con LIVET queremos acercar tecnologías como el IoT y el machine learning a las explotaciones ganaderas que sostienen nuestro territorio, trabajando a su lado para crear una herramienta que responda de verdad a sus necesidades y contribuya a hacer su labor más sencilla y eficiente".

El consorcio confía además en que el proyecto permita escalar el modelo más allá del ámbito regional. "GUARDIANS nos ofrece la posibilidad de consolidar con LIVET un modelo de innovación rural que pueda crecer desde Asturias hacia Europa, demostrando que incluso las explotaciones más pequeñas pueden beneficiarse de soluciones digitales seguras y avanzadas. También esperamos fortalecer la colaboración con los centros de investigación del programa y contribuir a la profesionalización y revitalización de un sector tan ligado a nuestra tierra como es el agroganadero".

Hacia la réplica y el escalado de las soluciones

Con el arranque de los proyectos seleccionados y la firma de los acuerdos de financiación, GUARDIANS inicia una nueva fase centrada en el desarrollo y testeo de estas soluciones en entornos reales, en contacto directo con agricultores y ganaderos.

El proyecto prepara ya su siguiente etapa, orientada a la replicación y escalado del conjunto de soluciones que se desarrollan en el marco de GUARDIANS —las nueve tecnologías troncales y las nueve incorporadas a través de esta convocatoria— mediante una nueva llamada prevista para abril de 2026, con el objetivo de extender los beneficios de la innovación digital al conjunto del campo europeo.