CTIC lleva la estrategia cuántica asturiana a Transfiere 2026, el principal foro europeo de innovación

Febrero 2026.- CTIC Centro Tecnológico ha participado en Transfiere 2026, el principal foro europeo para la ciencia, tecnología e innovación, celebrado en Málaga del 24 al 26 de febrero. El centro estuvo presente tanto en el stand conjunto impulsado por la Federación Española de Centros Tecnológicos (Fedit), que reunió a 20 centros tecnológicos de todo el país, como en el programa oficial del foro.

Su director general, Pablo Coca, intervino en dos mesas redondas. La primera, “El valor de los agentes intermedios”, coordinada por AMETIC, reunió también a Luis Pérez-Freire, de Gradiant; Joan Guasch, de Eurecat - Centro Tecnológico; y Felipe Romera Lubias, de la Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España (APTE). En el debate, pusieron el foco sobre el papel de estas entidades como puente entre investigación y tejido productivo, una función clave para que la innovación trascienda el ámbito científico y se traduzca en competitividad empresarial y desarrollo territorial.

La segunda mesa, organizada por Telefónica, abordó los avances en tecnologías cuánticas aplicadas a la computación, la comunicación y la simulación, así como su impacto en la competitividad tecnológica y científica. Junto a Pablo Coca participaron Manuel Pegalajar, profesor titular de la Universidad de Granada; Óscar González Peñalba, jefe de Servicio de Patentes Físicas y Eléctricas de la Oficina Española de Patentes y Marcas; Pilar Troncoso, Chief Relation Officer de QCentroid Labs, S.L.; y Patricia Díez Muñoz, directora de Network and IT Security en Telefónica.

Fotografía del stand de CTIC en Transfiere 2026 / Cedida a LNE

Del laboratorio a la ingeniería

Durante su intervención, el director general de CTIC Centro Tecnológico recordó que en 2018 la computación cuántica se encontraba aún en el laboratorio y que los foros europeos insistían en la necesidad de avanzar hacia la ingeniería. Ese salto constituye el espacio natural de los centros tecnológicos, cuya misión es convertir conocimiento en tecnologías con impacto.

“Ante las limitaciones de acceso a ordenadores cuánticos reales, sus elevados costes y su baja disponibilidad, CTIC optó por emular computación cuántica utilizando infraestructura clásica avanzada. En colaboración con la Universidad de Oviedo (grupo Quantum HPC), desarrollamos un emulador con capacidad de 38 qubits, basado en hardware propio y con una plataforma accesible a usuarios”, recordó Pablo Coca. “Pusimos el sistema a disposición para usos no comerciales con el objetivo de recoger retroalimentación y generar comunidad, porque teníamos claro que sin una demanda preparada la oferta no genera impacto”.

Capacidades, demanda y financiación

La estrategia presentada por CTIC en Transfiere se articula en tres ejes: generar capacidades, activar la demanda y asegurar financiación, en línea con los pilares de la Estrategia Española de Tecnologías Cuánticas.

“Tras desarrollar nuestras propias capacidades, ahora nos estamos abriendo al ecosistema con iniciativas como la microcredencial de Computación Cuántica que estamos poniendo en marcha en colaboración con la Universidad de Oviedo, orientada a ampliar la base de profesionales cualificados”.

En paralelo, CTIC ha avanzado desde pruebas de concepto al desarrollo de demostradores y a su validación en escenarios reales. Un ejemplo es FresQia, una aplicación para la identificación de enfermedades en plantas de fresa. “La aplicación, no obstante, no sólo se limita a la agricultura sino que puede orientarse a sectores como la salud, donde la disponibilidad de datos es crítica”, explicó Pablo Coca.

Entre los casos de uso presentados figura también la detección temprana de ataques en ecosistemas IoT y la optimización de rutas de última milla, en el marco de un proyecto coordinado por el Clúster GAIA en el que participa CTIC, con apoyo de RED.es y de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, en colaboración con el Clúster TIC de Asturias.

Un escaparate para la investigación aplicada

La presencia en el stand conjunto impulsado por la Federación Española de Centros Tecnológicos permitió visibilizar el modelo de los centros tecnológicos como motor de transferencia y puente efectivo entre ciencia y empresa. La participación agrupada de 20 centros ofreció a empresas, administraciones y agentes del ecosistema de I+D+i una visión directa de sus capacidades tecnológicas, proyectos de transferencia y oportunidades de colaboración.

Noticias relacionadas

El foro funcionó como punto de encuentro para impulsar nuevos proyectos colaborativos y mostrar cómo la investigación aplicada desarrollada en los centros tecnológicos se transforma en soluciones concretas para la industria. En este contexto, Transfiere vuelve a consolidarse como espacio estratégico para evidenciar que la innovación solo genera impacto cuando llega al tejido productivo.