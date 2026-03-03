Cuenta atrás para las microcredenciales tecnológicas de CTIC y la Universidad de Oviedo, clave para el empleo del futuro

El plazo de inscripción para acceder a las nuevas microcredenciales en computación cuántica y computación avanzada aplicada a la inteligencia artificial promovidas por el Centro Tecnológico de la Información y la Comunicación (CTIC) entra en su recta final. Las personas interesadas pueden apuntarse hasta el 16 de marzo a través de inscripción online.

Se trata de una formación innovadora que está dirigida tanto a alumnado universitario como a profesionales que quieran actualizar sus competencias en dos de los ámbitos con mayor proyección del mercado laboral.

CTIC, motor de conexión entre talento y empresa

Estas microcredenciales nacen en el marco de la Cátedra CTIC para la Transformación Digital, una alianza estratégica que permite trasladar el conocimiento universitario a proyectos reales y alinearlo con las necesidades del tejido empresarial asturiano.

El centro tecnológico ha diseñado los contenidos a partir de su contacto directo con las empresas, detectando la falta de perfiles especializados en tecnologías clave y apostando por una formación práctica, flexible y orientada a la empleabilidad.

Formación breve con reconocimiento europeo

Las microcredenciales son certificaciones digitales de corta duración —menos de 15 créditos ECTS— respaldadas por la Unión Europea e integradas en la oferta de Formación Permanente de la Universidad de Oviedo. Su objetivo es facilitar el aprendizaje a lo largo de la vida, permitir la rápida adquisición de competencias específicas y mejorar las oportunidades laborales en sectores tecnológicos en crecimiento.

Tecnologías que marcarán el futuro

La oferta formativa se centrará en computación cuántica, con aplicaciones en ámbitos como la energía, la salud o la logística y en computación avanzada orientada a la inteligencia artificial, con especial atención a entornos tecnológicos como los desarrollados por NVIDIA.

Además de la formación, el alumnado entrará en contacto con la realidad de la I+D aplicada, participando en retos tecnológicos y conociendo cómo se desarrollan proyectos en colaboración con empresas. Una oportunidad para formarse en tecnologías punteras de la mano de CTIC y la Universidad de Oviedo que encara ya sus últimos días de solicitud.