Empresas europeas avalan la solución de CTIC para contratos energéticos más fiables

CTIC Centro Tecnológico continúa avanzando en el impulso de la transparencia y la digitalización en el sector energético a través del proyecto europeo FORTESIE, próximo a finalizar, tras demostrar el potencial de sus soluciones en entornos reales. En esta fase final, CTIC ha validado su tecnología mediante un taller con destacadas empresas europeas del ámbito de los servicios energéticos (ESCOs) y organizaciones en transición hacia este modelo.

En el encuentro participaron compañías como Veolia (España), Cordia (Grecia), Oktave (Francia), Coopernico (Portugal) y Energetické centrum Bratislava (Eslovaquia). Durante la sesión, CTIC presentó una herramienta tecnológica innovadora diseñada para verificar los ahorros energéticos derivados de la rehabilitación de edificios, un elemento clave para reforzar la confianza y la transparencia en los Contratos de Rendimiento Energético (EPCs). La solución utiliza tecnología blockchain para garantizar la trazabilidad de los datos y la combina con sistemas de Zero Knowledge Proofs (ZKPs), una técnica criptográfica avanzada que permite validar la información sin comprometer la privacidad de los usuarios. Esta integración da lugar a una herramienta escalable, segura y respetuosa con los datos personales, preparada para su aplicación en proyectos de rehabilitación energética a gran escala.

La aplicación de Fortesite, manejada por dos personas usuarias desde el móvil. / Cedida a LNE

Los resultados reflejan una valoración positiva de la solución desarrollada. Las empresas participantes mostraron un alto nivel de satisfacción con la aplicación, especialmente en aspectos como la facilidad de uso para la presentación de facturas y la configuración de modelos de referencia basados en regresión para definir contratos de rendimiento energético. Asimismo, destacaron que el uso de la herramienta resulta más conveniente y fiable que los procesos tradicionales basados en hojas de cálculo, lo que supone un avance significativo en términos de eficiencia operativa.

Ahorro de tiempo y energía

Uno de los elementos mejor valorados fue la integración de tecnologías avanzadas como los ZKPs. Las empresas consideraron esta funcionalidad clave para garantizar la privacidad y reforzar la confianza entre las partes implicadas.

Además, los participantes señalaron como principales ventajas la automatización de procesos (especialmente en el cálculo de ahorros y la facturación), el ahorro de tiempo y la mejora en la fiabilidad de los resultados. También se puso en valor el uso de metodologías alineadas con estándares reconocidos como IPMVP, que aportan credibilidad y reducen el riesgo contractual, facilitando además la relación con administraciones públicas e instituciones financieras.

Automatización de pagos

De cara al futuro, las empresas identificaron un alto potencial en la combinación de blockchain y ZKPs para nuevos casos de uso, como la automatización de pagos o la generación de créditos de carbono verificables. Estas capacidades podrían simplificar el acceso a subvenciones y mejorar la trazabilidad de los impactos energéticos, especialmente en proyectos a gran escala.

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El proyecto FORTESIE, financiado por el programa Horizon Europe, ha permitido a CTIC consolidar su liderazgo en el desarrollo de soluciones tecnológicas aplicadas a la eficiencia energética. La validación realizada con actores del mercado refuerza el posicionamiento de esta herramienta como una solución preparada para su adopción real, contribuyendo a una transición energética más transparente, digital y confiable.