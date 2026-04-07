CTIC revalida su compromiso con la equidad y registra su tercer plan de igualdad

CTIC Centro Tecnológico lleva la igualdad en su ADN. Tanto es así que fue en 2019 cuando se firmó el primer Plan de Igualdad, adelantándose a la exigencia normativa del ministerio. Ahora, el centro acaba de suscribir el Plan de Igualdad 2026-2030, un documento que contempla veinticuatro medidas diseñadas para reforzar y dar continuidad a un compromiso que está más que integrado en su realidad cotidiana: la equidad.

Este nuevo plan se sustenta en una trayectoria de más de veinte años apostando por el talento femenino y reforzando los derechos y las oportunidades de todo el equipo que conforma el centro, siempre en favor de la igualdad.

Aunque el nuevo documento establece líneas de trabajo para seguir consolidando este compromiso, el diagnóstico sobre el que se sustenta deja patente que la igualdad está asentada como parte de la cultura del centro. Mujeres y hombres cuentan en CTIC con las mismas oportunidades de acceso, participación y permanencia, y aspectos como el uso del lenguaje inclusivo o la presencia equilibrada de mujeres y hombres en las distintas estructuras organizativas también son una realidad en la organización.

CTIZIA Igualdad, asistente virtual

El plan recién registrado tiene un carácter continuista: su objetivo es seguir favoreciendo el desarrollo del talento tecnológico femenino y apostar por un entorno laboral en equidad, pero con el firme propósito de incorporar tecnología con desarrollos propios que contribuyan a la igualdad en la sociedad. Además, las agentes delegadas de igualdad en la empresa en el Principado de Asturias, que visitaron CTIC para evaluar el anterior plan vigente (2023-2025), pusieron en valor el trabajo realizado durante estos años en materia de igualdad e inclusión en CTIC y animaron al centro a presentarse para optar a la Marca Excelencia en Igualdad.

Con este fin, CTIC ha desarrollado herramientas concretas para trasladar ese compromiso a la práctica diaria. Entre ellas, un analizador de lenguaje de género que ya se utiliza de forma interna, y CTIZIA Igualdad, una asistente virtual a la que toda la plantilla puede recurrir para resolver dudas relacionadas con la conciliación, recursos disponibles en materia de igualdad, guía de lenguaje inclusivo o cualquiera de las medidas reflejadas en el Plan de Igualdad de CTIC.

Impulso de las vocaciones científico-tecnológicas

El impulso de las vocaciones científico-tecnológicas entre las generaciones más jóvenes, y muy especialmente entre las mujeres, sigue siendo un pilar del compromiso social de CTIC.

El mercado laboral demanda muchos más profesionales de los que se están formando y se prevé que esta demanda de talento STEAM vaya en aumento. Y pese a su alta tasa de empleabilidad persiste la desigualdad de género en los ámbitos STEAM. Por ello, desde CTIC promovemos y coordinamos iniciativas como MASSTEAM de orientación inmersiva para la promoción de los estudios científico tecnológicos.

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