CTIC revalida su compromiso con la equidad y registra su tercer plan de igualdad
La asistente virtual CTIZIA es la encargada de resolver las dudas sobre la conciliación y cuestiones del documento recién aprobado
CTIC Centro Tecnológico lleva la igualdad en su ADN. Tanto es así que fue en 2019 cuando se firmó el primer Plan de Igualdad, adelantándose a la exigencia normativa del ministerio. Ahora, el centro acaba de suscribir el Plan de Igualdad 2026-2030, un documento que contempla veinticuatro medidas diseñadas para reforzar y dar continuidad a un compromiso que está más que integrado en su realidad cotidiana: la equidad.
Este nuevo plan se sustenta en una trayectoria de más de veinte años apostando por el talento femenino y reforzando los derechos y las oportunidades de todo el equipo que conforma el centro, siempre en favor de la igualdad.
Aunque el nuevo documento establece líneas de trabajo para seguir consolidando este compromiso, el diagnóstico sobre el que se sustenta deja patente que la igualdad está asentada como parte de la cultura del centro. Mujeres y hombres cuentan en CTIC con las mismas oportunidades de acceso, participación y permanencia, y aspectos como el uso del lenguaje inclusivo o la presencia equilibrada de mujeres y hombres en las distintas estructuras organizativas también son una realidad en la organización.
CTIZIA Igualdad, asistente virtual
El plan recién registrado tiene un carácter continuista: su objetivo es seguir favoreciendo el desarrollo del talento tecnológico femenino y apostar por un entorno laboral en equidad, pero con el firme propósito de incorporar tecnología con desarrollos propios que contribuyan a la igualdad en la sociedad. Además, las agentes delegadas de igualdad en la empresa en el Principado de Asturias, que visitaron CTIC para evaluar el anterior plan vigente (2023-2025), pusieron en valor el trabajo realizado durante estos años en materia de igualdad e inclusión en CTIC y animaron al centro a presentarse para optar a la Marca Excelencia en Igualdad.
Con este fin, CTIC ha desarrollado herramientas concretas para trasladar ese compromiso a la práctica diaria. Entre ellas, un analizador de lenguaje de género que ya se utiliza de forma interna, y CTIZIA Igualdad, una asistente virtual a la que toda la plantilla puede recurrir para resolver dudas relacionadas con la conciliación, recursos disponibles en materia de igualdad, guía de lenguaje inclusivo o cualquiera de las medidas reflejadas en el Plan de Igualdad de CTIC.
Impulso de las vocaciones científico-tecnológicas
El impulso de las vocaciones científico-tecnológicas entre las generaciones más jóvenes, y muy especialmente entre las mujeres, sigue siendo un pilar del compromiso social de CTIC.
El mercado laboral demanda muchos más profesionales de los que se están formando y se prevé que esta demanda de talento STEAM vaya en aumento. Y pese a su alta tasa de empleabilidad persiste la desigualdad de género en los ámbitos STEAM. Por ello, desde CTIC promovemos y coordinamos iniciativas como MASSTEAM de orientación inmersiva para la promoción de los estudios científico tecnológicos.
La creciente digitalización exige una mentalidad de cambio continuo y este cambio debe comenzar con una elección de futuro informada y libre de estereotipos. En ese cambio está CTIC.
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el potente microondas que es el más barato: por solo 39,99 euros
- Tener 85 años y una 'analítica perfecta': 'Como potaje todos los días; la faba de mayo y el arvejo es lo más rico que hay para una menestra
- Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con la silla de terraza más cómoda para tomar el sol (y por menos de 40 euros)
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la sombrilla de terraza más barata del mercado: mástil ajustable y se ajusta a cualquier espacio
- Disuelven la asociación de vecinos y gastan el dinero que quedaba en hormigón: la iniciativa ejemplar de un pueblo de Siero que cuenta con apoyo municipal
- Tragedia en Oviedo: fallece un conocido comerciante de 63 años por las heridas de un atropello en Teatinos
- Identificado el cadáver encontrado en la playa gijonesa de Peñarrubia: su familia había denunciado su desaparición hace días en Noreña
- Este lunes se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el aspirador de colchones y sofás más barato del mercado: disponible por solo 29,99 euros