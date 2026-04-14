CTIC Impulsa el salto de las empresas asturianas a la inteligencia artificial

La inteligencia artificial ha venido para quedarse y ya es una realidad para muchísimas empresas asturianas. El reto ahora es cómo aplicarla con sentido, adaptarla a las necesidades de cada negocio para lograr que los resultados de su aplicación sean siempre en positivo: empresas más competitivas, mejor gestión de los tiempos, agilizar las respuestas con el cliente…

Pero, ¿cómo pueden las empresas asturianas aprovechar el potencial de la inteligencia artificial en su día a día? A esta pregunta se quiso dar respuesta durante la jornada inaugural del Asturias Digital Innovation Hub (AsDIH), celebrada el pasado 9 de abril en el edificio AS5HUB del Parque Científico y Tecnológico de Gijón, con la participación destacada de CTIC.

Durante el encuentro, orientado a mostrar de forma práctica el impacto de las tecnologías avanzadas en el tejido empresarial, CTIC puso el foco en el acompañamiento que ofrece a las empresas para integrar soluciones de inteligencia artificial de manera segura, progresiva y adaptada a sus necesidades reales.

Daniel Sánchez, líder de IA empresarial en CTIC, presentó el servicio de asesoramiento y coaching en tecnologías avanzadas que realizan desde el centro tecnológico y desgranó que el primer paso siempre es analizar las necesidades de cada empresa y, en función de ellas, llevar a cabo ese apoyo especializado que permite identificar oportunidades concretas de aplicación de la IA y avanzar en la adopción con una hoja de ruta clara.

Daniel Sánchez, líder de IA empresarial de CTIC, en su ponencia / Cedida a LNE

Probar antes de invertir

Además, desde CTIC también se destacó que el servicio “probar antes de invertir” forma parte del programa AsDIH, permitiendo a las empresas experimentar con las tecnologías en entornos controlados antes de afrontar inversiones de mayor calado. A través de CTIC, las empresas pueden acceder a este programa para analizar la viabilidad técnica y económica de sus proyectos, desarrollar prototipos y validar su impacto en condiciones reales, adaptando la inteligencia artificial a cada necesidad específica.

La jornada, organizada por la Agencia SEKUENS, reunió también a representantes institucionales, entidades de apoyo a la innovación y empresas que compartieron casos reales de aplicación de tecnologías como la visión artificial, la fotogrametría o la imagen hiperespectral en distintos sectores.

Más allá de la presentación de servicios, el encuentro sirvió para poner de relieve la importancia de generar un ecosistema colaborativo en Asturias que conecte conocimiento, tecnología y empresa. En este contexto, el papel de CTIC resulta clave como agente tractor, facilitando que la inteligencia artificial deje de ser un concepto abstracto y se convierta en una herramienta útil para mejorar la competitividad empresarial.

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En un momento en el que la digitalización marca el ritmo del desarrollo económico, programas de acompañamiento como AsDIH, donde CTIC es clave, son fundamentales para que las empresas pierdan el miedo a la IA y la vean como una oportunidad para hacer más competitivos sus negocios.