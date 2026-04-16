¿Qué ayudas existen para impulsar la transformación digital del negocio? CTIC presenta en Avilés las claves

Las pequeñas y medianas empresas que quieren avanzar en su transformación digital cuentan con herramientas de apoyo específicas, pero no siempre se conocen. Para acercar estas soluciones al tejido empresarial, CTIC centro tecnológico ha presentado en Avilés la convocatoria de cheques de innovación y desarrollo empresarial impulsada por la Agencia SEKUENS.

La sesión, celebrada en el Centro de Empresas La Curtidora, resultó un encuentro muy práctico en el que empresas y autónomos pudieron conocer de forma directa cómo acceder a estas ayudas, resolver dudas y compartir impresiones sobre su aplicación real. Si algo quedó patente es que la transformación digital no es una opción y que la clave es poder llevarla a cabo de la mano de quienes saben hacerlo, como es el caso de CTIC.

Los cheques financian servicios de asesoramiento y consultoría especializada orientados a facilitar la innovación en las empresas. Entre las actuaciones subvencionables se incluyen el asesoramiento tecnológico, realizado por centros de innovación o investigación, la digitalización de procesos, la consultoría para la obtención de certificaciones o el diseño de productos y servicios.

Además, la convocatoria contempla líneas vinculadas a la mejora de la gestión empresarial, como el protocolo familiar o la profesionalización de la dirección, aspectos cada vez más relevantes para el crecimiento y la consolidación de los negocios.

Armando Pérez Sirgo, Coordinador de desarrollo de negocio de CTIC, durante la charla. / Cedida a LNE

Acompañamiento a medida desde hace más de veinte años

Estas ayudas están diseñadas para facilitar la transformación digital, un proceso que, aunque clave para la competitividad, puede resultar complejo y en el que el acompañamiento es fundamental para garantizar que se ajuste a las necesidades de cada organización.

A lo largo de más de dos décadas, CTIC Centro Tecnológico ha trabajado con cerca de 25.000 empresas en Asturias, ayudándoles a afrontar un proceso que no siempre es sencillo: adaptarse a un entorno tecnológico en constante cambio.

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El análisis de las necesidades concretas y la definición de soluciones ajustadas a cada situación son clave para que el proceso sea un éxito. Y esas son las claves que usa CTIC.