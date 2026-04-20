Asturias se posiciona en la defensa digital del futuro con una red cuántica liderada por CTIC
El centro tecnológico coordina ARQADE, una red nacional que anticipará el impacto de la computación cuántica en la seguridad de las comunicaciones y sistemas críticos
Asturias refuerza su papel en el desarrollo de tecnologías estratégicas con el liderazgo de CTIC en ARQADE, una red nacional orientada a aplicar la computación cuántica en el ámbito de la defensa. La iniciativa, impulsada por el Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI), sitúa al centro tecnológico asturiano al frente de uno de los proyectos clave para anticipar los desafíos de seguridad en los próximos años.
ARQADE nace con un objetivo claro: preparar los sistemas de defensa y las infraestructuras críticas ante el impacto que tendrá la computación cuántica en la protección de las comunicaciones digitales. Esta tecnología, considerada una de las más disruptivas del siglo XXI, obligará a replantear los actuales modelos de ciberseguridad y a desarrollar nuevas soluciones capaces de hacer frente a amenazas más sofisticadas.
Medio centenar de investigadores
Desde Asturias, CTIC coordinará a cinco centros tecnológicos de referencia en España en una red que combina capacidades en algoritmia cuántica, inteligencia artificial y ciberseguridad. En total, cerca de medio centenar de investigadores y casi cuarenta empresas e instituciones colaborarán en el desarrollo de aplicaciones con impacto directo en entornos de defensa, tanto militares como civiles.
Entre las líneas de trabajo se incluyen el diseño de sistemas autónomos más resilientes, la protección avanzada de redes de comunicación frente a ciberataques o el desarrollo de algoritmos cuánticos aplicados a escenarios reales. Además, la red contribuirá a la capacitación del ecosistema de defensa, facilitando la adopción de estas tecnologías por parte de las Fuerzas Armadas y la industria.
Con este proyecto, Asturias consolida su posición como uno de los polos emergentes en tecnologías cuánticas en España, reforzando su papel en un ámbito clave para la autonomía tecnológica y la seguridad en el contexto europeo.
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