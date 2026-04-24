AgroSTEAM, la fórmula de CTIC para llevar la tecnología al campo y garantizar su futuro

CTIC Centro Tecnológico tiene una pata puesta en el medio rural, y esa pata tiene nombre: CTICRuralTech, el centro ubicado en la aldea de Peón (Villaviciosa), donde se piensan, diseñan, desarrollan y aplican soluciones tecnológicas que contribuyen a mejorar la vida en el campo y a reforzar su futuro. Y es justo desde este lugar desde el que se inician proyectos como AgroSTEAM, uno de los nueve Proyectos de Inversión de Impacto de la Fundación Caja Rural de Asturias, que ha llevado la tecnología al medio rural, pero que también ha logrado que el campo se acerque a estos avances, diluyendo miedos y reticencias que muchas veces dificultan la conexión entre ambos ámbitos.

Uno de los principales logros del proyecto, que encara su recta final, ha sido conectar a personas que conocen bien el campo y que, sin embargo, rara vez tienen la oportunidad de poner en común sus conocimientos. Cooperativas; centros de investigación como SERIDA o la Universidad de Oviedo; docentes de ciclos de agronomía, ganadería y forestales del IES Luces; consultoras especializadas y productores regionales forman parte de este proyecto. Al igual que lo hacen policultivistas y monocultivistas, hombres y mujeres, perfiles veteranos y recién incorporados, modelos más convencionales y ecológicos. Un medio rural heterogéneo que es el valor diferencial sobre el que nace y crece este proyecto.

En CTIC Centro Tecnológico hay una convicción de fondo: que la sabiduría de quienes llevan toda la vida trabajando la tierra no solo debe preservarse, sino dialogar con la tecnología. Hoy, esas manos expertas y curtidas cuentan con nuevas herramientas para ir más allá, para trazar soluciones desde la innovación.

Simulador climático para adaptar las plantaciones

Más allá de trasladar tecnología al campo, AgroSTEAM ha propiciado también el movimiento inverso: acercar el campo a la tecnología. ¿Cómo? Escuchando la realidad y la vida de quienes trabajan en el medio rural y generando encuentros para compartir experiencias, cuestionar enfoques y buscar soluciones en conjunto. El campo asturiano necesitaba acercar posturas entre perfiles que históricamente han estado distantes y para desarrollar propuestas tecnológicas orientadas a retos como el cambio climático, la degradación de suelos, la carga administrativa o el relevo generacional.

Y como fruto de este trabajo conjunto, surgen casos de uso concretos, como el proyecto piloto con la Empresa Asturiana de Fresas, en Posada de Llanes, en el simulador climático de CTIC RuralTech. El objetivo es analizar la viabilidad de adelantar hasta dos meses el inicio de la campaña del cultivo de fresa y comparar el desarrollo de plantas bajo distintos patrones climáticos que replican condiciones reales.

Fidel Díez, director de I+D de CTIC en el acto de presentación de Proyectos de Impacto celebrado por Fundación Caja Rural en Piloña / Cedida a LNE

Jóvenes que miran el mundo rural con visión de futuro

Otro de los aspectos en los que se trabaja desde AgroSTEAM, es en acercar el campo y sus oportunidades a las personas más jóvenes.

A través de las sesiones de Exploradores AgroSTEAM, estudiantes de enseñanza reglada y formación ocupacional visitan CTIC RuralTech y descubren el medio rural y la tecnología como una oportunidad de futuro. En parte de los casos, se trata de alumnado de ciclos formativos de informática que no había vinculado previamente sus conocimientos con el sector agro. Tras estas sesiones surge una pregunta reveladora: ¿todo esto que ya sé puede tener aplicación en el campo?

Y la respuesta son estudiantes que valoran orientar sus proyectos de fin de ciclo hacia la agricultura o la ganadería, especialmente aquellos con vinculación familiar al sector. En total, se han desarrollado 16 sesiones con más de 320 participantes. Informática y campo, tecnología y medio rural.

En el caso de los productores, AgroSTEAM está centrado en mostrar cómo la tecnología puede aplicarse a casos concretos y contribuir a mejorar la rentabilidad de las explotaciones (como en el caso de las fresas), pero también en identificar necesidades reales.

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AgroSTEAM aporta un valor diferencial al trabajo que desarrolla CTIC: no solo aplica tecnología al sector agro, sino que la discurre y la construye junto a quienes trabajan y viven en él o quieren hacerlo. Tecnología sobre la tierra apostando por un futuro que eche raíces.