CTIC refuerza su papel como motor de innovación dentro de la red de centros tecnológicos Fedit
El centro participa en el estudio de impacto presentado en 2026, que sitúa a la red como un actor clave en la economía española, con más de 7.700 millones de euros de impacto en el PIB
CTIC Centro Tecnológico consolida su papel como uno de los agentes clave en la innovación y la transformación del tejido empresarial asturiano, en el marco de su participación en la Federación Española de Centros Tecnológicos (Fedit).
El centro ha participado en el estudio de impacto presentado en abril de 2026, una iniciativa pionera en España que analiza la contribución económica y social de los centros tecnológicos.
Los datos del estudio evidencian el papel tractor de los centros tecnológicos en la economía. En conjunto, su actividad genera un impacto de 7.702,4 millones de euros en el PIB español y contribuye al mantenimiento de 127.371 empleos a tiempo completo.
Un impacto del que también se benefician las empresas asturianas, especialmente las pymes, que encuentran en centros como CTIC un aliado clave para innovar, crecer y competir en un entorno cada vez más exigente.
Además, el efecto multiplicador de esta actividad es significativo: por cada euro destinado a su funcionamiento, se generan 11 euros de renta (PIB) y 26,4 euros de ventas en la economía nacional. Asimismo, por cada millón de euros de gasto, se crean o mantienen 181 puestos de trabajo.
Más competitividad y mejores resultados
En el estudio han colaborado 42 centros en un análisis que pone cifras al valor estratégico de esta red y que también destaca cómo la colaboración con centros tecnológicos como CTIC se traduce en una mejora directa de la competitividad empresarial. El 61,5% de las compañías que trabajan con la red Fedit considera que su futuro depende en gran medida de este apoyo. Se trata, además, de empresas más productivas, rentables, solventes y con alto grado de internacionalización.
Fedit, integrada por 52 centros tecnológicos que emplean a más de 10.700 profesionales y prestan servicio a cerca de 29.000 empresas cada año, alcanzó en 2024, unos ingresos globales superiores a los 917 millones de euros.
En el último año, las empresas que han trabajado con centros tecnológicos han logrado, de media, 3,7 innovaciones de producto, 1,2 mejoras en sus métodos de fabricación y 0,5 patentes por empresa.
Un recorrido que ha sido posible gracias a la colaboración con agentes clave del sistema de innovación, como el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y el CDTI, pilares del impulso a la I+D empresarial en España.
CTIC, aliado estratégico del tejido empresarial asturiano
En este contexto, CTIC se posiciona como un socio estratégico para la innovación en Asturias, especialmente para aquellas empresas que no disponen de recursos internos suficientes para abordar proyectos de I+D+i.
Su labor permite trasladar el conocimiento tecnológico al tejido productivo regional, impulsando la competitividad, la transformación digital y el crecimiento económico del territorio.
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