Nace Quantum Asturias, la alianza que consolida el posicionamiento de Asturias como referente en el ecosistema de tecnologías cuánticas

CTIC Centro Tecnológico y el grupo de investigación Quantum & High Performance Computing de la Universidad de Oviedo impulsan Quantum Asturias (https://quantumasturias.org/), una alianza que articula el ecosistema regional de tecnologías cuánticas y consolida al Principado como uno de los territorios de referencia en este ámbito emergente. Así lo recoge la Estrategia de Tecnologías Cuánticas de España, que ya identifica a Asturias como uno de los cinco polos emergentes del país. Esta iniciativa refuerza la colaboración entre la Universidad de Oviedo y centros de investigación de referencia para impulsar el desarrollo y la aplicación de estas tecnologías y facilitar su transferencia al tejido productivo.

"Quantum Asturias conecta las capacidades científicas y tecnológicas y refuerza un ecosistema que permitirá a nuestra comunidad autónoma aprovechar esta oportunidad desde el inicio y llevar estas tecnologías a las empresas. Con esta alianza buscamos visibilizar las capacidades diferenciales que tenemos en Asturias en estas tecnologías disruptivas y afianzar la posición que ya tiene ganada nuestra región en el ecosistema nacional", señala Pablo Coca, director general de CTIC Centro Tecnológico y miembro de esta alianza.

Transferencia a las empresas

La iniciativa está impulsada por CTIC Centro Tecnológico, a través de su Quantum Lab, unidad especializada en tecnologías cuánticas y orientada al desarrollo y aplicación de soluciones en ámbitos como la optimización, la simulación avanzada y la ciberseguridad, y por la Universidad de Oviedo, mediante el grupo de investigación Quantum and High Performance Computing (QHPC), con el objetivo de impulsar el desarrollo y la aplicación de estas tecnologías y facilitar su transferencia al tejido productivo. A esta Alianza se irán incorporando otros agentes regionales, desde empresas a centros de investigación y clústeres, que también forman parte del ecosistema asturiano en tecnologías cuánticas.

De la investigación a la aplicación real

"Asturias cuenta con un ecosistema especialmente favorable para el desarrollo de estas tecnologías. La cercanía entre la Universidad de Oviedo, un centro tecnológico como CTIC y otros agentes del ámbito científico-tecnológico y empresarial, como pueden ser el Centro de Investigación en Nanomateriales y Nanotecnología (CINN-CSIC) o el Clúster TIC de Asturias, facilita enormemente la colaboración y nos permite avanzar con mayor rapidez en el camino que hay desde la investigación hasta la aplicación real. Ese recorrido, que ya veníamos desarrollando, da ahora un paso más con el nacimiento de esta alianza", añade Coca.

José Ranilla, responsable de Quantum and High Performance Computing de la Universidad de Oviedo, subraya el papel que tendrá en la promoción de una colaboración abierta entre la comunidad investigadora y las empresas, “facilita el desarrollo de proyectos conjuntos, la generación de nuevo conocimiento y la captación de financiación para el desarrollo y aplicación de las tecnologías cuánticas. Además, permitirá explorar nuevas oportunidades de innovación y reforzar el posicionamiento de Asturias en el desarrollo de estas tecnologías emergentes”

Creación de conocimiento

Quantum Asturias nace también con vocación hacia la educación y la investigación en tecnologías cuánticas. “Esta una labor que instituciones como Fundación CTIC, la Universidad de Oviedo o el CINN vienen realizando desde hace años, participando en proyectos de creación de conocimiento en colaboración con otras instituciones regionales, nacionales e internacionales entre las que se incluyen el CERN (Ginebra) y universidades como ETH Zurich, EPFL de Lausanne, la Universidad de Harvard y la Universidad de Cambridge”, matiza Ranilla. “También se han impulsado actividades formativas con la inclusión de asignaturas de tecnologías cuánticas a nivel de grado y máster, con la publicación de libros de texto sobre estas materias y con la reciente creación de una microcredencial de Introducción a la computación cuántica financiada por la Cátedra CTIC para la Transformación Digital en la Universidad de Oviedo y por la Consejería de Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo del Principado de Asturias”, concreta.

Referencia nacional

Las entidades implicadas en Quantum Asturias consolidan un trabajo que ya vienen desarrollando en los últimos años y avanzan en el refuerzo de un ecosistema regional emergente, pero muy bien posicionado y orientado a acercar estas nuevas tecnologías al tejido productivo y empresarial y favorecer su aplicación en sectores estratégicos de la economía.

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Asturias es actualmente uno de los principales polos de innovación en tecnologías avanzadas a nivel nacional. En este posicionamiento destaca la coordinación por parte de CTIC de ARQADE, la Red Cervera de Centros Tecnológicos de Excelencia en Computación Cuántica, en la que suma sus capacidades a las de otros cuatro centros tecnológicos españoles en Galicia (ITG), Cataluña (Eurecat), Castilla y León (AIR Institute) y Comunidad Valenciana (ITI) para el desarrollo de una hoja de ruta común dirigida al desarrollo de una computación cuántica accesible y dual en defensa y sectores estratégicos.