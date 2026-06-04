CTIC Centro Tecnológico impulsa como socio fundador la nueva Asociación Española de Cuántica

CTIC Centro Tecnológico se ha incorporado como socio fundador de SQuA – Spanish Quantum Alliance, la nueva Asociación Española de Cuántica presentada durante la celebración de la European Quantum Expo, en Bilbao, para impulsar el desarrollo de las tecnologías cuánticas y fortalecer la colaboración entre investigación, empresa e innovación.

La nueva alianza reúne a 47 organizaciones científicas, tecnológicas y empresariales de todo el país con el objetivo de articular un ecosistema nacional capaz de acelerar la transferencia y aplicación real de estas tecnologías, en ámbitos estratégicos para el futuro económico e industrial y en las que CTIC ya es un referente.

“España cuenta con capacidades científicas y agentes tecnológicos de primer nivel en el ámbito cuántico. Iniciativas como SQuA nos permiten conectar todo ese conocimiento, reforzar la colaboración y acelerar la transferencia de estas tecnologías resolviendo necesidades reales que tiene el tejido productivo y empresarial”, destaca Pablo Coca, director general de CTIC Centro Tecnológico.

Seis son los centros tecnológicos españoles que forman parte de esta alianza. Además de CTIC, se han sumado a esta iniciativa GRADIANT, TECNALIA, ICFO, FIDESOL o ITECAM, además de empresas, universidades y otros agentes especializados en tecnologías cuánticas. La constitución de SQuA supone un nuevo paso en la consolidación del ecosistema cuántico nacional, un ámbito en plena expansión y llamado a transformar sectores estratégicos a través de avances en computación cuántica, comunicaciones, simulación, ciberseguridad o inteligencia artificial.

La participación de CTIC en esta iniciativa contribuye a reforzar el papel de Asturias dentro del mapa nacional de tecnologías cuánticas, un ámbito en el que la región ya figura entre los cinco polos emergentes del país.

En los últimos meses, CTIC ha impulsado diferentes proyectos vinculados a este campo, entre ellos el lanzamiento, junto a la Universidad de Oviedo, de Quantum Asturias, una alianza que da continuidad al trabajo desarrollado durante años para fortalecer el ecosistema cuántico regional y favorecer la transferencia de estas tecnologías al tejido empresarial, en línea con SQuA – Spanish Quantum Alliance.

En este marco se engloba también la coordinación por parte de CTIC de ARQADE, la Red Cervera de Centros Tecnológicos de Excelencia en Computación Cuántica, encargada de desarrollar una hoja de ruta común orientada a promover una computación cuántica accesible y de aplicación dual en defensa y otros sectores estratégicos.

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La nueva asociación aspira además a convertirse en una voz coordinada del ecosistema cuántico español ante los grandes retos tecnológicos europeos, en un momento clave para el desarrollo de capacidades estratégicas vinculadas a la soberanía tecnológica.