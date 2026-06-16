CTIC y Caja Rural de Asturias convocan la VI edición de los Premios Industria 4.0 & IA
Los galardones incorporan una nueva categoría para microempresas y amplían su enfoque para reconocer procesos de transformación empresarial basados en Inteligencia Artificial
L. L.
CTIC Centro Tecnológico y Caja Rural de Asturias anuncian la convocatoria de la VI edición de los Premios Industria 4.0 & IA - Transformación Empresarial de Asturias, unos galardones ya consolidados como el principal reconocimiento regional a las empresas asturianas que lideran procesos reales de transformación empresarial mediante el uso estratégico de la tecnología.
La nueva edición incorpora dos novedades relevantes que reflejan la evolución del tejido empresarial y del propio concepto de transformación digital.
Por un lado, se crea el Premio Especial a la Transformación de la Microempresa, una nueva categoría destinada a reconocer el esfuerzo de microempresas y pequeñas empresas que, con recursos limitados, desarrollan iniciativas especialmente innovadoras y sostenibles basadas en tecnologías digitales, datos e Inteligencia Artificial.
Por otro, los premios amplían su visión incorporando explícitamente la Inteligencia Artificial como uno de los ejes centrales de los procesos de transformación empresarial, evolucionando desde el enfoque original de Industria 4.0 hacia una visión más amplia, transversal y centrada en el impacto real sobre el negocio, las personas y el territorio.
Reconocer la transformación empresarial real
Los Premios Industria 4.0 & IA tienen como objetivo visibilizar y reconocer a empresas asturianas que estén desarrollando procesos sostenidos y medibles de transformación empresarial, poniendo en valor el impacto de la tecnología sobre la competitividad, la sostenibilidad y el desarrollo económico y social de Asturias.
En esta edición, el jurado valorará especialmente aspectos como:
- El impacto económico, productivo y organizativo alcanzado.
- La madurez y sostenibilidad del proceso de transformación.
- El uso responsable y estratégico de tecnologías digitales e Inteligencia Artificial.
- La capacidad de las iniciativas para servir de referencia e inspiración a otras empresas.
- La contribución al desarrollo territorial y social.
Cuatro categorías
La convocatoria contempla cuatro categorías:
- Sector Primario y Agroalimentario.
- Sector Industria y Construcción.
- Sector Servicios.
- Premio Especial a la Transformación de la Microempresa.
Podrán presentar candidatura empresas asturianas de cualquier sector que acrediten procesos relevantes de transformación basados en tecnologías digitales, datos e Inteligencia Artificial.
Un premio que evoluciona con las empresas asturianas
Desde su creación en 2018, los Premios Industria 4.0 han reflejado la evolución tecnológica del tejido empresarial asturiano, reconociendo inicialmente proyectos pioneros de digitalización y avanzando progresivamente hacia modelos más complejos basados en automatización, analítica avanzada, IoT e Inteligencia Artificial.
Durante sus distintas ediciones han sido reconocidas empresas referentes de sectores muy diversos, desde la industria y la agroalimentación hasta el turismo, la construcción, la movilidad o la ciberseguridad.
La evolución de las empresas premiadas ha puesto de manifiesto la necesidad de adaptar las bases para incorporar nuevas realidades empresariales, especialmente el creciente protagonismo de la Inteligencia Artificial y la importancia de reconocer también el esfuerzo transformador de pequeñas organizaciones y empresas del medio rural.
Vinculación con el proyecto IA con impacto en el territorio
La convocatoria se enmarca además en el proyecto de colaboración impulsado por CTIC y Caja Rural de Asturias para promover la adopción de Inteligencia Artificial con impacto real en el territorio.
A través de este trabajo conjunto, ambas entidades están desarrollando acciones de diagnóstico, divulgación, acompañamiento y puesta en marcha de proyectos piloto con empresas asturianas, con el objetivo de facilitar procesos reales de transformación empresarial basados en IA.
Presentación de candidaturas
Las candidaturas podrán presentarse hasta el 16 de septiembre de 2026.
Más información, bases y formulario de presentación de candidaturas: https://premiosindustria40.compromisocrasturias.com/
Sobre CTIC Centro Tecnológico
CTIC Centro Tecnológico es un centro tecnológico especializado en Inteligencia Artificial, economía del dato, industria 5.0, territorios inteligentes y tecnologías digitales avanzadas. Desde Asturias trabaja como agente tractor de innovación y socio tecnológico de empresas y administraciones, promoviendo la incorporación de tecnología para mejorar la competitividad empresarial y contribuir al desarrollo territorial.
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