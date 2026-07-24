Universidad y centro tecnológico: una alianza para que la innovación asturiana gane peso en Europa

Europa busca soluciones a algunos de los grandes desafíos de nuestro tiempo: la transformación digital, la inteligencia artificial, la sostenibilidad, la salud o la resiliencia industrial. Para responder a esos retos ya no basta con la excelencia científica o con la capacidad tecnológica por separado. La Comisión Europea impulsa proyectos colaborativos en los que universidades, centros tecnológicos, empresas y administraciones trabajan de forma coordinada para convertir el conocimiento en soluciones con impacto real.

Ese fue precisamente el objetivo de la jornada «Uniendo capacidades para impulsar proyectos europeos», organizada por CTIC Centro Tecnológico y la Universidad de Oviedo. El encuentro reunió a personal investigador y académico de ambas instituciones para identificar nuevas oportunidades de colaboración, compartir capacidades y avanzar en la preparación de propuestas conjuntas para programas europeos, especialmente Horizonte Europa.

La colaboración entre CTIC y la Universidad de Oviedo no nace de un proyecto concreto ni de una convocatoria. Se apoya en una relación consolidada durante años, basada en una idea compartida: la innovación alcanza un mayor impacto cuando conecta la investigación con las necesidades reales de la sociedad y del tejido empresarial.

Tal y como explica Fidel Díez, director de I+D de CTIC Centro Tecnológico, estas jornadas nacen con un objetivo claro: "maximizar las oportunidades de Asturias en los programas de financiación de la Comisión Europea". Para ello, añade, "hemos analizado todas las convocatorias y líneas de financiación en las que pueden colaborar dos de los principales agentes de I+D de la región: CTIC, como centro tecnológico, y la Universidad de Oviedo, con una amplia capacidad investigadora. El objetivo es identificar sinergias y construir proyectos conjuntos que nos permitan competir con mayores garantías en Europa".

Uno de los principales ejemplos de esta cooperación es la Cátedra CTIC para la Transformación Digital, un espacio de trabajo conjunto desde el que ambas instituciones impulsan iniciativas orientadas a acelerar la digitalización de empresas y organizaciones, promover la innovación, reforzar la formación en competencias STEAM y despertar vocaciones científico-tecnológicas entre las nuevas generaciones.

César Valmaseda, director de proyectos europeos, durante la exposición / Cedida a LNE

Un puente de lo académico a la práctica

La Cátedra actúa como un puente entre el ámbito académico y la aplicación práctica del conocimiento. Permite trasladar los avances científicos al tejido productivo, favorecer la transferencia tecnológica y generar espacios de encuentro en los que investigadoras e investigadores, empresas y profesionales colaboran para responder a retos compartidos.

“Tanto la Universidad como CTIC son entidades que engranan muy bien dentro de la cadena de valor de la investigación y el desarrollo, nosotros como centro tecnológico podemos colaborar para que las investigaciones dentro de la universidad alcancen más rápidamente el mercado, la industria o las empresas”, explica César Valmaseda, director de programas europeos de CTIC.

Este modelo de cooperación resulta especialmente relevante en el contexto europeo. Los programas de financiación comunitarios valoran cada vez más los consorcios multidisciplinares capaces de integrar investigación, desarrollo tecnológico y transferencia al mercado. La combinación de la capacidad investigadora de la Universidad de Oviedo y la experiencia de CTIC en innovación aplicada fortalece el posicionamiento de Asturias para competir en convocatorias internacionales de alto impacto. Así lo pone en valor Fernando Sánchez Lasheras, profesor titular del departamento de matemáticas de la Universidad de Oviedo. “Nos ayuda a conocernos los unos a los otros, es una forma de transferencia muy interesante porque los centros tecnológicos están más en contacto con la realidad industrial”.

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La jornada sirvió para que ambas entidades se reafirmen en la necesidad de seguir colaborando desde el conocimiento mutuo. Compartir líneas de investigación, identificar intereses comunes y generar nuevas conexiones entre equipos constituye un paso esencial para que las ideas puedan transformarse en futuros proyectos europeos y dar respuesta a los grandes desafíos que afronta Europa.