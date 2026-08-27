CTIC y el Ayuntamiento de Santa Eulalia de Oscos impulsan el primer Pasaporte Digital de Producto para el medio rural asturiano

CTIC Centro Tecnológico y el Ayuntamiento de Santa Eulalia de Oscos han firmado un convenio de colaboración para aplicar el Pasaporte Digital de Producto a los productos locales, en el marco de un proyecto que cuenta con la financiación del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Un proyecto pionero en el medio rural asturiano que permitirá reforzar el valor de los productos del territorio a través de una herramienta que combina innovación, transparencia e identidad.

Bajo el lema "É noso", expresión que reivindica el vínculo entre el producto y el territorio del que procede, cada elaboración incorporará un código QR desde el que consumidores, distribuidores y otros agentes podrán acceder a su Pasaporte Digital de Producto.

Con un simple escaneo desde un teléfono móvil será posible consultar información verificada sobre el origen de cada producto, el proceso de elaboración, las certificaciones de calidad, las prácticas de sostenibilidad o datos de quienes lo elaboran. Una herramienta que incrementa la transparencia, genera confianza y contribuye a diferenciar las producciones locales en un mercado cada vez más exigente.

La tecnología en la que se apoya esta iniciativa es Chainspector, la plataforma tecnológica desarrollada por CTIC para la creación y gestión de pasaportes digitales de productos. El centro tecnológico aportará esta solución tecnológica así como el acompañamiento necesario para su implantación, mientras que el Ayuntamiento de Santa Eulalia de Oscos impulsará la incorporación de los productores interesados.

“La digitalización solo tiene sentido cuando responde a necesidades reales. Con este proyecto trasladamos conocimiento y tecnología al territorio para ayudar a los productores a diferenciarse, generar confianza y abrir nuevas oportunidades de mercado sin renunciar a aquello que los hace únicos”, explica Fidel Díez, director de I+D de CTIC Centro Tecnológico.

Innovación de la comarca

Además, el convenio contempla la elaboración conjunta de una hoja de ruta para la innovación en la comarca. Esta herramienta permitirá identificar ámbitos de actuación y proyectos prioritarios de innovación adaptados a las necesidades del territorio. Su despliegue se llevará a cabo de forma coordinada con otros agentes regionales, como el Centro de Innovación Territorial de Asturias, con el objetivo de impulsar nuevas iniciativasque contribuyan a reforzar la competitividad, la sostenibilidad y el valor añadido de las producciones locales.

“Nuestros productores son una parte esencial de la identidad y de la economía de Asturias. Desde el Ayuntamiento queremos que tengan las mismas oportunidades que cualquier otra empresa para acceder a las nuevas tecnologías y aprovecharlas para hacer más visibles sus productos y reforzar su competitividad”, asegura el alcalde de Santalla, Francisco López.

Pequeños productores

CTIC cuenta con una amplia experiencia en el desarrollo e implantación del Pasaporte Digital de Producto, en proyectos diversos realizados tanto a nivel nacional como europeo. Cabe destacar el trabajo realizado en los últimos años en su aplicación a la sidra con Denominación de Origen Protegida, contribuyendo a mejorar la trazabilidad y la valorización de este producto emblemático de Asturias. El centro tecnológico traslada ahora ese conocimiento a un territorio eminentemente rural para que pequeños productores puedan acceder a esta tecnología de frontera,adaptándola a sus necesidades.

Aunque el proyecto nace vinculado a Santa Eulalia de Oscos, la iniciativa está abierta a la incorporación de productores de toda la Reserva de la Biosfera Oscos-Eo, Terras de Burón, con el objetivo de extender el Pasaporte Digital de Producto a las elaboraciones de este territorio e impulsar el valor de la autenticidad, la calidad y el origen.

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CTIC reafirma así su compromiso con la transferencia de conocimiento y la innovación aplicada al medio rural, acercando tecnologías digitales a los pequeños productores para mejorar su competitividad sin perder aquello que los hace únicos: el vínculo con su territorio, sus tradiciones y las personas que hay detrás de cada producto.