Alperi: "Con un mes y voluntad política es suficiente para salvar el carbón"

Hay tiempo para salvar el carbón y las centrales térmicas. Y solo es necesaria voluntad política. Al menos esa es la visión del recién reelegido como secretario general del SOMA-FITAG-UGT, José Luis Alperi. El líder del sindicato minero recibió ayer un unánime respaldo en un Congreso en el que participaron casi dos centenares de delegados y en el que el SOMA exhibió el músculo de la organización.

Poco después de salir elegido, Alperi se refirió a los sectores que aglutina el sindicato que dirige, pero hizo especial hincapié en la minería y la energía. "Evidentemente, el sector energético y minero están en una situación más complicada", apuntó, para agregar que para ambas ramas "con voluntad política puede haber solución y el tiempo no es problema". "Ahora se está generando un clima de defensa del carbón y hay que agregar el apellido de autóctono", prosiguió Alperi, que indicó que esa defensa del minera conlleva "implícita y explícitamente las centrales térmicas y el empleo en el sector energético".

El líder minero tiró de argumentario: "Nuestro planteamiento es claro desde hace tiempo, reclamamos un pacto de Estado por la Energía, donde todas las fuentes de generación estén presentes y sobre todo el carbón nacional". En esa línea, apuntó que el SOMA siempre ha defendido que, "si hay voluntad política, el tiempo sobra". "Con solo un mes, hay posibilidades de negociar, de llegar a acuerdos y de salvar unos sectores tremendamente críticos y necesarios para Asturias", remachó.

También se refirió Alperi de forma tibia, al evidente distanciamiento entre la política energética que plantea el SOMA de la que la ministra de Transición Energética, Teresa Ribera, ha hecho su Evangelio y que pasa por una transición rápida. "Le hemos pedido una reunión y, a partir de entonces, será cuando tengamos que pronunciarnos sobre los planes del Gobierno", dijo Alperi, pidiendo prudencia con un refrán: "Del dicho al hecho hay un trecho y, por tanto, uno son las ideas de la Ministra de hacer unas políticas energéticas para una transición muy rápida y otra las posibilidades que hay". "Lo que está claro es que no tenemos unas energías renovables tan desarrolladas para poder atender a la demanda energética que la industria asturiana y española necesita sin tener que acudir a energías de respaldo ", añadió.

José Luis Alperi explicó el porqué de la necesidad de salvar las minas y las térmicas: "Cuando no hay cobertura de las renovables, hay que recurrir a energías de respaldo como el carbón, la nuclear o el gas, que tienen un precio determinado en cada momento". Continuó su exposición, asegurando que "no se entendería que no utilizásemos un recurso autóctono como el carbón nacional, poniendo por delante unos recursos que vienen de fuera, y que vienen de países con situaciones geopolíticas inestables, como es el gas que viene de Siria ahora y que está expuesto a vaivenes de precio que pueden dañar la competitividad de la industria".

Es por ello que en la reunión con la Ministra, el SOMA tiene claro el plan a seguir: "Para la minería nos sentaremos con el plan del carbón, que el PP ha venido incumpliendo sistemáticamente, como hoja de ruta y, en plano energético, reclamaremos un pacto de Estado por la Energía con todas las fuentes presentes".

La única candidatura, encabezada por José Luis Alperi, del congreso celebrado en la Casa del Pueblo de Mieres fue apoyada de forma unánime. Junto al secretario general del SOMA-FITAG-UGT seguirá su hombre de confianza, José Luis Fernández Roces, como secretario de Organización y Comunicación. También como número "tres", en el ámbito de la Acción Sindical, continúa Rafael Carrión. Todos con el objetivo de "defender los derechos de los trabajadores". "Esperamos que con un Gobierno socialista, podamos ir recuperando parte del terreno perdido", finalizó el líder sindical.