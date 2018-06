Gonzalo Barreñada: "La realidad se entremezcla con lo fantástico"

La asociación Bicentenario de San Martín del Rey Aurelio cerró el primer semestre de 2018 con la presentación de "La casa de Xuan Buelga", la primera novela de Gonzalo G. Barreñada, si bien, tal y como anunció el presidente de la entidad, José Ramón M. Ardines, "las actividades se retomarán en el mes de septiembre". El acto tuvo lugar en la Casona del Bravial de Blimea y contó con la colaboración del Club LA NUEVA ESPAÑA en las Cuencas.

Gonzalo G. Barreñada nació en Sotrondio y es licenciado en Geografía e Historia, especializado en Historia del Arte. En el año 2016 publicó su primer libro, el poemario "Biografíes", y en la actualidad ya trabaja en un libro de cuentos que llevará por título "Hestories de Burgundu". Además, es colaborador habitual de la revista "Campo de los Patos".

Para hablar de "La casa de Xuan Buelga", el autor estuvo acompañado por Antón García, de Ediciones Saltadera, que destacó "el realismo mágico que destila la novela y el universo mítico que es Burgundu, el lugar donde se desarrolla la misma". García subrayó la gran capacidad de fabulación del sotrondín y alegó que estamos ante "un autor completo y bien formado, que tiene mucho que decir y que lo que necesita es que el público lo descubra porque a partir de ahí será imposible no seguirle". En la misma línea se manifestó el también escritor Víctor Suárez, autor de la traducción de "La Regenta" al asturiano que en breve verá la luz y responsable de la Wikipedia n'asturianu.

Barreñada tomó la palabra para indicar que su novela "nace del impulso y la inercia de escribir cuentos cortos", si bien, tal y como aseguró, "en seguida me di cuenta de que con esta historia no estaba ante un relato breve más, y, aunque no lo había planeado, al final terminé haciendo una novela". "La casa de Xuan Buelga" narra cómo, después de pasar varios años en la cárcel, un hombre regresa, cargado de misterios, a la casa familiar situada en Burgundu, "un lugar imaginado, pero que podría ser, perfectamente, cualquier pueblo del Alto Nalón donde la realidad se entremezcla con lo simbólico y lo fantástico", afirmó.