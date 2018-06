Las demandas del "caso Hulla" paralizan la petición de los 3,3 millones del Montepío

Parado. Así se encuentra el proceso judicial iniciado por el Montepío contra el Instituto para la Reestructuración de las Comarcas Mineras para el cobro de los últimos 3,3 millones de euros por la obra de la residencia de Felechosa. El presidente de la mutualidad, Juan José González Pulgar, explicó ayer, en el marco de la asamblea anual de la entidad que "algunos expedientes están afectados por la prejudicialidad penal, es decir una paralización en algunos casos hasta que los asuntos penales se diriman". Y en ese marco incluyó el expediente de reclamación de fondos mineros al Instituto para la Reestructuración de las Comarcas Mineras por importe de 3,3 millones de euros.

Pulgar criticó la lentitud de la justicia y llamó a los mutualistas a "ser los primeros en defender nuestra entidad, porque los corruptos son las personas, ciertas personas, no las instituciones, y máxime cuando nuestra dirección y nuestro colectivo quiere llegar hasta el final del Caso Hulla". Para Pulgar, "a nadie se le escapa que tiene dos campos de juego: uno, en sede judicial, y otro, en el escenario político".

El presidente de la mutualidad aseguró: "No les quepa la menor duda al Instituto citado y a su Ministerio de Industria que no vamos a renunciar al cobro total de la subvención, porque somos parte perjudicada, porque no hay ninguna sentencia condenatoria y porque su reclamación de los 3,3 millones de euros está prescrita". Pulgar calificó de falaces los argumentos del Gobierno, al decir que "los fondos mineros son colectivos y universales, dirigidos a la sociedad de las comarcas mineras en su conjunto, como lo fueron el resto de proyectos y no solo para los mutualistas del Montepío". "Con el paso del tiempo y el avance del proceso, cada vez es más evidente que el Instituto, con esa estrategia de exigencia de devolución de cantidades al Montepío lo único que pretende ocultar es su propia responsabilidad sobre el control de la obra", finalizó.