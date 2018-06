San Martín niega que Langreo pidiese reunirse sobre el Raigosu

El alcalde de San Martín, Enrique Fernández, negó ayer que el Ayuntamiento de Langreo se haya dirigido formalmente al municipio vecino para hablar de la traída del Raigosu y de las obras que se pretender acometer para conectar esta captación con la depuradora de Entralgo, para aprovechar así el 80 por ciento del caudal al que Langreo tiene derecho. El 20 por ciento restante corresponde a San Martín.

"El regidor de Langreo ha dicho que está dispuesto a sentarse con nosotros para hablar del Raigosu y que ya nos han requerido en varias ocasiones para reunirnos; eso no es así", afirmó Fernández, que aseguró que en el Ayuntamiento "no se ha recibido ningún tipo de convocatoria para sentarnos a hablar. El Ayuntamiento de Langreo no nos ha llamado para consensuar o negociar ni para abordar la obra que pretende acometer en una captación que en un 20 por ciento corresponde a San Martín; ha actuado de forma unilateral, sin contar con nosotros, y es por eso precisamente por lo que entendemos que se está produciendo una indefensión".

En la misma línea argumental, el alcalde de San Martín, esgrimió que "Langreo es un municipio vecino y amigo y estamos dispuestos a sentarnos a negociar cuando quieran, pero no pueden decir que nos han llamado para hacerlo cuando no es así. Si realmente hay un escrito en el que nos han requerido que lo pongan encima de la mesa", indicó Enrique Fernández.

El gobierno local de Langreo apuntó el jueves que está sopesando exigir compensaciones a San Martín por retrasar la obra del Raigosu (a consecuencia del recurso judicial presentado por este municipio). Langreo argumenta que demorar los trabajos genera mayores "costes".