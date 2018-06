Los "Mierenses en el Mundo" premian hoy a Eduardo Álvarez , fisio del Manchester City

El parque Jovellanos ya sostuvo la fiesta el viernes hasta bien entrada la madrugada. La actuación del grupo "La Edad de Oro del Pop Español" reunió a mucho público, que se entregó a temas bien conocidos. No mucho antes de que comenzase este concierto los organizadores del concurso de entibadores dieron a conocer el veredicto del jurado. Tras la ofrenda floral, los exmineros, del club de Entibadores del Caudal, del club "Bocamina" del Nalón, y de las parejas que llegaron de Bembibre y Guardo, sacaron sus hachas y picos y comenzaron a tallar la madera de forma minuciosa, asentando los postes sobre el suelo verde de Vega de Arriba. Tras un intenso trabajo, los ganadores fueron los langreanos Joaquín Méndez y Horacio Sanpedro. Completaron el cuadro de honor del certamen las parejas formadas por Rubén Falcón y Francisco Fernández, y Amable Fuentes y Ramón Hevia.

La víspera del día de San Xuan está repleta de costumbres y ritos innegociables. El enrame de fuentes, el desfile de la cargüeña de la madera y la esperada foguera con su danza prima, la arrozada, los fuegos artificiales y la música dan forma a una programación que los mierenses casi conocen de memoria. El día del patrón está marcado también desde hace ya algunos años por la gala de los premios "Mierenses en el Mundo". El acto comenzará a a la una de la tarde en la Casa de Cultura. Ahora bien, quien no haya reservado entrada no tendrá sitio, salvo que quiera seguir el evento desde una pantalla gigante que se instalará en la sala contigua al auditorio. Normalmente este encuentro reúne a mucho público, pero la expectación este año se ha disparado debido al boicot al acto promovido desde el seno de la agrupación socialista de Mieres. El motivo es que se entregará la medalla de la asociación a Javier Fernández, presidente del Principado, decisión que no gustó a los "sanchistas".

Los "Mierenses en el Mundo" han viajado este año a Inglaterra, concretamente a Manchester, en busca de su nuevo premiado. Eduardo Álvarez Gil lleva año y medio viviendo en esta localidad inglesa. Miembro de una conocida familia de comerciantes, actualmente ejerce como fisioterapeuta del Manchester City, uno de los equipos de fútbol más poderosos del mundo. El club se ha proclamado campeón de la Premier League con una autoridad y brillantez incontestables. Eduardo Álvarez ha contribuido a este histórico triunfo ayudando a los futbolistas en su recuperación de los esfuerzos. Hoy recibirá su distinción como "Mierense en el Mundo", un premio que cierra una temporada mágica para este reconocido profesional.

El día de San Xuan tendrá otras citas. La misa del patrón comenzará al mediodía en el templo que lleva su nombre. Cantará el Orfeón de Mieres. El "bollu" se vendará en Requejo, en el parque Jovellanos y en el patio del Liceo. Por la noche habrá música tanto en la plaza sidrera de Requejo como en el parque Jovellanos. Para los insaciables, el lunes aún habrá citas musicales, pero el programa festivo prácticamente quedará cerrado hoy. Al menos, hasta el año que viene.