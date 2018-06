IU pide "prudencia" al PP en sus críticas al gobierno de Mieres

"Las salidas de tono del presidente del PP ya forman parte de su patrimonio político pero con sus declaraciones se ha vuelto a superar", lamentó ayer la coordinadora de IU en Mieres, Beatriz González. 'La derecha local confunde realidad con deseo y exhibe unos niveles de demagogia que los desacredita como alternativa de gobierno. La pobreza en este país es consecuencia directa de la política del PP y los gobiernos de Rajoy. Gracias al PP España es medalla de plata europea en paro, medalla de bronce en pobreza -sólo nos ganan Rumanía y Bulgaria- y casi un 30% de nuestra población está en situación de riesgo. Con este currículum, deberían ser más prudentes, pero el cinismo del PP en Mieres no tiene límites".

El PP acusó al gobierno local de IU de querer "quitarse de encima" cualquier tipo de responsabilidad sobre los "vergonzantes" datos que reflejan el alto nivel de pobreza que padece el municipio. El portavoz municipal de los populares, José Manuel Rodríguez, fue tremendamente duro al afirmar que el equipo de Aníbal Vázquez opta por invertir en "adoctrinamiento a través de actos culturales que resultan un fracaso de público y es incapaz de aplicar recursos a políticas sociales realistas que cubran los verdaderos problemas de los vecinos". Así, Rodríguez echa en falta un mayor apoyo al tejido empresarial y en este punto subió aún más el tono de sus reproches, llegando hasta niveles hasta ahora nunca alcanzados en esta etapa municipal. El dirigente popular acusó a IU de tratar a los empresarios como "capitalistas explotadores de obreros".

IU replicó ayer: "El presidente del PP debería estudiar un poco más y conocer las competencias del Ayuntamiento de Mieres, a este paso acabará acusando al Alcalde del agujero en la capa de ozono", ironizó Beatriz González. "El gobierno de Mieres está haciendo un importante esfuerzo: este año dedica casi cuatro millones de euros a financiar la política social. En los últimos años, mientras la aportación del Principado y del Estado al Plan Concertado se reduce, el Ayuntamiento aumenta la suya. Gracias a las bonificaciones fiscales del Ayuntamiento de Mieres, las familias que peor lo están pasando tienen importantes reducciones en servicios como la ayuda a domicilio o las personas con movilidad reducida pagan menos viñeta", apuntó Beatriz González. Y añadió: " Según los informes de los técnicos municipales, el impacto de estas dos bonificaciones supone un millón de euros que las familias no pagan. Y hay muchas más bonificaciones en tasas como el aguo o la basura. El PP no está para dar lecciones al gobierno de Aníbal Vázquez. Simplemente, su demagogia no resiste el análisis de los datos".