Ser de Mieres no es ninguna bobada

El patrón de Mieres elevó ayer la vista por encima del picu Seana en busca de quienes están ausentes. La entrega de los galardones "Mierenses en el Mundo" tuvo como protagonista central al fisioterapeuta Eduardo Álvarez. El presidente del Principado, Javier Fernández, recogió por su parte la medalla de honor de los premios. La actriz Marina San José, hija de Víctor Manuel y Ana Belén, fue nombrada nueva embajadora de la mierensía. Los "Mierenses en el Mundo" cuentan también con un apartado dedicado a la solidaridad. Este año, estas distinciones recayeron en las religiosas sor Teresita y María Amor de la Santísima Trinidad.

El día de San Xuan arrancó ayer arrastrando la fatiga de la agitada noche de la foguera. Al mediodía, la iglesia que lleva el nombre del patrón acogió la misa central de las fiestas. Como es habitual, acudieron muchos fieles. Multitudinaria fue, por su parte, la asistencia a la gala de entrega de los premios "Mierenses en el Mundo". Ante un auditorio colmado tanto en lo cualitativo como en lo cuantitativo, el fisioterapeuta Eduardo Álvarez recogió su distinción. Lo hizo tras unas proyecciones en las que algunos de sus antecesores mandaron cariñosos saludos a los mierenses. El Padre Ángel, Víctor Manuel, Luis San Narciso y José Andrés, entre otros, dejaron constancia de que en espíritu ayer estaban en la villa.

Eduardo Álvarez Gil lleva casi dos años viviendo en Inglaterra. Miembro de una conocida familia de comerciantes, actualmente ejerce como fisioterapeuta del Manchester City, uno de los equipos de fútbol más poderosos del mundo. El club se ha proclamado campeón de la Premier League con una autoridad y brillantez incontestables. Eduardo Álvarez ha contribuido a este histórico triunfo ayudando a los futbolistas en su recuperación de los esfuerzos. Ayer pasó a engrosar la ya larga lista de los "Mierenses en el Mundo": "Este premio significa mucho para mí, ya que siempre presumo de ser de Mieres".

Eduardo Álvarez reconoció que en ocasiones le cuesta situar Mieres en el mapa: "En Inglaterra asocian España con sol y paella y yo les digo que aquí ni una cosa ni otra. Les hablo de Mata y Fernando Alonso y entonces me dicen que soy de Oviedo. Yo les replicó que no? pero que se acercan. Así, poco a poco, los voy centrando". El fisio del Silva, Agüero y Kevin de Bruyne apuntó que los jugadores del equipo que entrena Guardiola saben de su mierensía. Ayer contó una divertida anécdota: "Al término de un partido un conocido jugador del equipo rival se cruzó conmigo y me llamó bobo. Yo no dije nada y me fui. Al día siguiente en la sala de masajes los jugadores de mi equipo empezaron a reírse de mí y todos empezaron a dirigirse a mí como el bobo de Oviedo. Así un par de días, hasta que al final estallé y les dije que ya estaba bien. Se alarmaron e intentaron disculparse explicándome que no me querían insultar con lo de bobo. Yo les dije que eso no era lo que me molestaba, que lo que no me gustaba era lo de Oviedo, que yo era de Mieres. Bobo puede... pero en todo caso un bobo de Mieres".