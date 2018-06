Castilla y León descarta la reforma del puerto de La Cubilla de Babia a Asturias

La Junta de Castilla y León mantiene paralizado y sin fecha definida el proyecto para la construcción de la nueva carretera que uniría Babia (León) con Asturias a través del puerto de La Cubilla. Una iniciativa que se enmarcaba dentro del plan regional de carreteras 2008-2020, pero que fue descartada al no considerarla entre las prioridades del Gobierno. Sin embargo, en la Comarca de Babia no se olvidan del compromiso y exigirán a su Administración que lleve a cabo la obra.

La carretera del puerto de La Cubilla está asfaltada en la vertiente asturiana, pero no en la leonesa. Para acabar con esa situación, mejorar las comunicaciones interprovinciales entre León y Asturias, intensificar los flujos turísticos y facilitar los accesos a los pastos ganaderos de Pinos, la Junta de Castilla y León se comprometió a acondicionar y asfaltar la pista entre Pinos, en la comarca de Babia, y el límite con Asturias, un tramo de 7,7 kilómetros de longitud. La inversión estimada en estos trabajos era de unos 15,4 millones de euros.

Sin embargo, con la llegada de la crisis, el proyecto quedó paralizado. De hecho, lo único que salió adelante fue el estudio de impacto ambiental de esta nueva infraestructura, que fue publicado en el "Boletín Oficial de Castilla y León" ( BoCyl) en 2013, pero nada más se hizo al respecto.

Fuentes de la Junta de Castilla y León confirmaron que, aunque la carretera se incluía en el plan de carreteras, "éste se vio afectado de lleno por la crisis económica, no pudiendo llevarse a cabo la citada nueva carretera, así como muchas otras actuaciones de mayor interés para la comunidad autónoma". En la presente legislatura, señalan, "aunque la situación económica ha mejorado, los Presupuestos que se destinan a la red de carreteras regional son muy limitados". En la actualidad, el Gobierno regional vecino está llevando a cabo lo que considera un "bloque de actuaciones prioritarias", que tienen como objetivo "garantizar el mantenimiento del extenso patrimonio viario, con más de 15.500 kilómetros de longitud". Un bloque en el que "no caben ni autovías, ni nuevas carreteras, ni variantes de población, ni vías con capacidad superior a la necesaria". Por tanto, la construcción de una nueva carretera para unir Babía con Asturias "no está incluida dentro de las prioridades en esta legislatura".

Desde Babia no lo dan todo por perdido. El socialista Tino Rodríguez, que es procurador en las Cortes de Castilla y León, señaló que habían llevado una iniciativa para crear una mesa de trabajo en la que estuviesen las pedanías de Babia, como San Emilaino, Pinos, Villargusán y Candemuela, así como la Diputación de León y el Ayuntamiento de San Emiliano. La intención era llevar a la Junta sus demandas. "Estamos pendientes de una segunda mesa de trabajo donde nos expliquen la situación actual, porque debería haber un proyecto, una adjudicación y su posterior ejecución".

A pesar del olvido del proyecto de la nueva carretera, Rodríguez sí admitió que la Junta de Castilla y León había acometido labores de mantenimiento en la pista ganadera, donde se invierten al año unos 18.000 euros.