"Dime si tú no eres viento", un filme para emigrantes y refugiados

"Dime si tú no eres viento" es el último videoclip dirigido por el escritor y compositor Xulio Arbesú, dedicado "a los emigrantes y refugiados de todos los tiempos", según expresó su autor en la presentación que tuvo lugar en el teatro de El Entrego. La canción del vídeo, compuesta por Arbesú, está interpretada por la cantante valenciana Celina Jiménez, que también grabó la versión en inglés "Wind". y los coros corren a cargo del propio Xulio Arbesú y del tenor Manuel Palicio. El evento contó con la colaboración del Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio y el Club LA NUEVA ESPAÑA de las Cuencas, y fue organizado por la Asociación Cultural Cauce del Nalón.

El alcalde de San Martín, Enrique Fernández, abrió el acto destacando la vertiente "humanista y humana" de Xulio Arbesú y resaltó que "la emigración ha de estar siempre amparada por la ética y ha de hacerse de modo cooperativo teniendo presente que muchos de nuestros antepasados se vieron obligados a marcharse, buscando un mundo mejor, algo que todos nos merecemos".

En la misma línea se manifestó el presidente de la Asociación Intervalo, Benjamin Braga, cuando aseguró que "algunos hemos tenido la suerte de haber nacido en un lugar donde están reconocidos constitucionalmente el derecho a la justicia, la sanidad o el trabajo, si bien hay millones de persona que no han tenido tanta fortuna" Y es que, según Braga, "hay que luchar para que no se olvide la terrible situación que viven millones de personas en todo el mundo y trabajar para que la gente sea consciente de que nadie viene a quitarnos el trabajo y de que no se genera más inseguridad y violencia porque son estamos hablando de inmigrantes, no de delincuentes".

La dirección artística del vídeo, que puede verse en Youtube, corrió a cargo de la directora del Grupo de Teatro "Refaxu", Aurora Suárez, que compartió con el numeroso público asistente algunos detalles del rodaje. Así, desveló que las imágenes que pueden verse en el clip, y que pretenden remedar algunas situaciones vividas por inmigrantes, se rodaron en diferentes enclaves de Asturias y sobre todo de San Martín. "La escena en la que varias personas caminan rodeados de nieve, no se filmó en los Alpes como pudiera parecer, sino en Blimea, en "El Collau", un prado muy grande "que tuvimos la suerte de encontrar lleno de nieve". El espigón de San Esteban de Pravia acogió otra escena que pretende remedar "la despedida a quienes se iban por mar a buscar las Américas" mientras que las inmediaciones del Pozo Samuño o una zona cercana a la estación de El Entrego sirvieron para situar varias escenas "que podrían haber ocurrido en cualquier lugar del mundo" tal y como aseveró Suárez.

En el videoclip participan casi treinta actores y figurantes. "Con los personajes femeninos no tuvimos problema ya que todas las componentes de Refaxu somos mujeres, pero con los paisanos fue más complicado aunque al final todo el mundo se volcó de un modo extraordinario", continuó.