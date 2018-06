Desalojado el pueblo de La Cortina por las lluvias

El pueblo de La Cortina fue finalmente desalojado en la medianoche de hoy, ante la previsión de intensas precipitaciones que podían causar nuevos desprendimientos. De las tres familias que viven en la localidad de forma permanente, los servicios de emergencias tomaron la decisión de que dos abandonaran el pueblo y otra pudiera quedarse. Finalmente, todos los vecinos dejaron la localidad por seguridad.

Todas las personas tenían otras viviendas o familiares con los que alojarse, así que el Ayuntamiento no tuvo que intervenir. Durante toda la jornada de ayer, también hoy desde primera hora, el Consistorio ha estado muy pendiente de lo ocurrido. De hecho la alcaldesa, Genma Álvarez, estuvo vigilando de cerca ayer las labores y hoy ya ha vuelto a la localidad: "No me moveré hasta saber que no hay víctimas", aseguró ayer tras el suceso.

No hubo víctimas "de milagro", según los testigos de lo ocurrido. Isabel Lorenzo fue la única testigo ocular: "Vi cómo caía una piedra y se llevaba una casa por delante", aseguró.