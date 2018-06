Las familias exigen apartar de forma cautelar al profesor que insulta a los alumnos

La Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) del IES Juan José Calvo lo tiene claro: el profesor que lleva "años vejando" a los alumnos del centro "no debe volver a dar clase, al menos de momento, y mientras se investigan los hechos". Si se demuestra que las acusaciones contra el docente son ciertas, "pediríamos que no pudiese dar clase". Esto fue lo que le pidieron al consejero de Educación del Principado, Genaro Alonso, con el que mantuvieron una reunión ayer en Oviedo.

La portavoz del AMPA, Silvia Salamanca, explicó las reivindicaciones realizadas por los padres a la Consejería de Educación. "No es una situación nueva", comentó, "ya en 2014 se lo hicimos saber a la dirección del centro y a la Consejería". Los padres tienen claro que "con anterioridad no se tomaron medidas, y ya es hora de tomarlas. Estamos preocupados por lo que se va a hacer. Por eso, y mientras dure la investigación de lo ocurrido, lo que pedimos es que se tomen medidas cautelares: que este profesor no dé clase mientras el expediente esté abierto". Además, en caso de que las acusaciones de los alumnos se demuestren ciertas, "lo lógico sería apartarlo de la docencia". Los chavales afirman que el profesor, que imparte la asignatura de Historia, llega a llamarlos "gilipollas" en clase, hace comentarios machistas y racistas contra los alumnos extranjeros y amenaza con agredirlos. "Hace dos años llegó a pegar una patada a un niño de 1.º de la ESO", apuntaron las familias "Sabemos que el profesor tiene sus derechos, y que hay que investigar lo ocurrido. Pero también hay que preservar los derechos de los chavales", añadió Silvia Salamanca.

Desde que el caso se dio a conocer, hace unos días, "hay exalumnos del instituto que se han dirigido a nosotros para decirnos que a ellos también les ocurrió lo mismo", por lo que "es una actitud que viene de atrás en el tiempo". El profesor da clase en el IES de Sotrondio desde finales de los años 90, "en el centro ya saben quién es. Es inadmisible que una persona que hace comentarios racistas o que discrimina a las mujeres de clase y no haya pasado nada hasta ahora".

"Hay que tomar medidas ya", añadió Salamanca, que apuntó que "hasta ahora no se lo han tomado en serio lo que ocurría y no se han tomado medidas". Desde la AMPA afirmaron que, pese a la llegada de las vacaciones, "no vamos a deja que esto se olvide". De hecho, en caso de que el profesor siga en su puesto a principios de curso, y el expediente disciplinario no se haya resuelto, "no vamos a dejar que nuestros hijos vayan a clase con él". Mañana jueves, además, la AMPA estará en el Pleno de San Martín del Rey Aurelio, en el que se debatirá una moción sobre esta problemática. "Son situaciones que no se pueden permitir en una persona tan importante para los chavales como es un profesor".