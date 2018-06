"Vi el pueblo muerto", afirma una de las afectadas por el gran argayo de La Cortina

Marisa Serrano cerró su casa rural de La Cortina (Lena), ayer, a las once y media de la mañana. Quedaba lista para los próximos inquilinos. Poco podía imaginar que, media hora después, ese bonito alojamiento que ella tanto mima sería uno de los inmuebles afectados por el gran argayo que arrasó tres casas en la localidad: "Da mucha pena, pero tenemos que dar gracias porque estamos todos vivos de milagro".

No hubo víctimas, a pesar de la magnitud del desprendimiento. Cayeron cuatro piedras de grandes dimensiones, que superan las cien toneladas. Una roca algo más pequeña se había desprendido ya el lunes, según los vecinos. Los técnicos del Principado, con un equipo de geólogos a la cabeza, evaluaron ayer el estado de la zona. Consideran que no hay riesgo de nuevos desprendimientos, por lo que las tres familias que viven en La Cortina pudieron volver a sus casas. La zona en la que se produjo el desprendimiento permanecerá cerrada hasta nuevo aviso (impidiendo el acceso a los inmuebles dañados y a su entorno).

En Marisa Serrano pensó Isabel Lorenzo. Ella, vecina de 89 años, fue la única testigo ocular del argayo: "Estaba en la huerta, había ido a por una lechuga, cuando escuché un ruido". Levantó la vista y vio el desprendimiento: "Me acordé de que Marisa había pasado para arriba". Intentó llamarla, pero el instinto fue más fuerte: "Eché a correr, vi al pueblo muerto. La imagen no se me quitará de la cabeza".

La imagen de la casa rural de Marisa Serrano en pie, pero sin una pared lateral. La fachada cayó junto a la casa anexa: una vivienda que estuvo habitada hasta hace unos días. La propietaria, de Gijón, estaba tan afectada que apenas pudo hablar: "Estoy hecha polvo, quedó arrasada". La vivienda impactó contra otra casa tras su caída.

Fue desolador. Los vecinos llamaron al Centro de Coordinación de Emergencias casi de inmediato. Desde un primer momento, se movilizó un amplio dispositivo: efectivos de Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado (SEPA) de los parques de Mieres, Caso y la Unidad Canida de Rescate. Al frente del operativo estuvo el jefe de la zona centro.

El acceso era muy complicado y los vehículos tuvieron problemas para circular sin entorpecer las labores. Los vecinos seguían de cerca los trabajos, mientras los perros de la Unidad Canina iniciaron una revisión para garantizar que no había víctimas bajo la tierra. La Guardia Civil inspeccionaba la zona y la Policía Local regulaba el tráfico. Los sanitarios esperaban y todo parecía en orden. Fue entonces cuando un nuevo estruendo estremeció al pueblo.