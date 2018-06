Langreo inicia una campaña con jóvenes contra agresiones sexistas en las fiestas

El Ayuntamiento de Langreo ha puesto en marcha una campaña contra las agresiones y el acoso sexista que se prolongará durante las fiestas patronales. "Sí es sí, el resto no vale" es el lema elegido, que figura en las camisetas que recibirán aquellos jóvenes, de 16 a 30 años, que colaboren. En la parte trasera de la prenda figura la consigna "Diversión sin agresión. Ayuntamiento de Langreo. Concejalía de Igualdad". La aportación que el Consistorio langreano pide consiste en suscribir a partir de hoy "un decálogo de comportamiento y actuación en fiestas en caso de contemplar alguna agresión y actuar en consecuencia", aseguró la concejala de Igualdad, Blanca Pantiga.

"Que no se queden pasivos, que cuando vean a alguien en una situación comprometida afeen la conducta de quien la provoca y busquen a algún efectivo de seguridad", añadió la edil en la presentación de la campaña. Los jóvenes tendrán que acudir a la Casa de Encuentro de las Mujeres, ubicada en la calle Celestino Cabeza número 3 de La Felguera, en horario de once de la mañana a una de la tarde de lunes a viernes. En el exterior de las dependencias podrán acceder al decálogo y firmarlo tras lo que recibirán la camiseta.

"Quiero unas fiestas libres de violencias machistas. Para lograrlo me sumo a la respuesta colectiva y me comprometo en los siguientes términos", se puede leer en el encabezamiento del documento. A continuación, pasa a detallar los diez puntos. "Me comprometo a prestar mi colaboración en la denuncia o identificación de situaciones de agresión y acoso sexista" es uno de ellos. Junto a este punto, se incluye el compromiso de "no justificar ni disculpar comentarios, burlas y chistes de carácter sexista" y de "conocer y difundir los servicios especializados y acudir a ellos en caso de presenciar agresiones o acoso".

El documento no se olvida tampoco de las redes sociales y uno de los apartados hace hincapié en que "ninguna respuesta diferente del sí implica consentimiento". "Por unas fiestas en Langreo libres de agresiones machistas", concluye el decálogo que ha elaborado el Ayuntamiento de Langreo.

Elena Ocejo, responsable del centro asesor de la mujer de Langreo, destacó en la presentación de la campaña que el objetivo es "concienciar a los jóvenes". "Cualquier cosa distinta a un consentimiento expreso es no y eso lo tiene que afear todo el mundo", destacó. La concejalía de Igualdad ha encargado 400 camisetas para distribuir entre los firmantes del decálogo aunque si no son suficientes encargarán más. La campaña, que incluirá el reparto de folletos, se prolongará durante las fiestas langreanas desde hoy, cuando comienzan las celebraciones de San Pedro en La Felguera. Está previsto que el horario de atención se amplíe el día 2 de julio, con motivo de la jira campestre, una hora más, hasta las dos de la tarde. "Contamos con que esta campaña tenga una gran acogida", aseguró Blanca Pantiga, que destacó que el punto de firma del documento se localiza en la Casa de Encuentro de las Mujeres dado que así se da la posibilidad a los jóvenes participantes a "conocer el área de la mujer y que sepan donde se encuentran los recursos y el lugar en el que trabajan la técnica de violencia de género y la técnica de igualdad". Por eso, señaló, se ha elegido ese sitio para desarrollar esta campaña que se inicia hoy, en la primera jornada de las fiestas de San Pedro.