Una reunión por problemas de convivencia en La Joécara acaba con una agresión

El barrio de La Joécara, en Sama, fue escenario ayer de una agresión poco después de la conclusión de una reunión en la que los vecinos reclamaron a los representantes del Ayuntamiento que tomase medidas ante los problemas de convivencia con una familia. El encuentro se celebró en la Casa de Cultura "Escuelas Dorado" de Sama con numerosa afluencia de habitantes. Posteriormente, ya en el barrio, un hombre fue agredido presuntamente por un integrante del clan al defender a una mujer que había asistido a la reunión y a la que estaba insultando.

La víctima, con una herida en la cabeza, fue trasladada al hospital para recibir atención sanitaria, aunque su estado no revestía gravedad. El agresor le habría dado un cabezazo al hombre, que cayó hacia atrás en la calle, indicaron los vecinos. Hasta el lugar de los hechos se trasladaron agentes de la Policía Nacional y Local, que iniciaron la búsqueda del agresor, que huyó tras atacar al vecino con otras personas.

Se trata de un hombre que, según aseguraron fuentes de la investigación, ya ha sido identificado. Previamente, se había producido un incidente en la reunión celebrada en la Casa de Cultura de Sama al intervenir una persona del clan que "profirió amenazas e insultos, intentando reventar el encuentro", aseguró el Alcalde, Jesús Sánchez. Por eso, ante los hechos ocurridos en las Escuelas Dorado, el Ayuntamiento presentó una denuncia en la Comisaría de la Policía Nacional de Langreo-San Martín del Rey Aurelio, ubicada en La Felguera.

"No consentiremos estas actitudes. Lo que ocurrió es muy preocupante y no podemos mirar para otro lado", indicó el regidor, que les trasladó a los vecinos que tienen que "denunciar los comportamientos incívicos". Sánchez hizo hincapié en que La Joécara "es un barrio obrero de toda la vida, un lugar de convivencia y no se puede permitir que esto se cambie". Hechos como los ocurridos ayer "no pueden volver a repetirse", dijo el Alcalde, que convocó a lo largo de la mañana una reunión con los agentes de la Policía Local para analizar la situación y mantuvo contacto con los responsables de la Policía Nacional.

La reunión entre los vecinos y los representantes municipales iba a celebrarse inicialmente en la Casa Consistorial, pero ante la gran afluencia de vecinos se trasladó a la Casa de Cultura de Sama. Los vecinos del barrio de La Joécara reclaman más vigilancia policial y que se tomen medidas ante los comportamientos incívicos protagonizados por un clan familiar. "Llevamos cuatro años soportando esta situación, desde que llegó esa familia, y queremos que se actúe", indicó uno de los habitantes de esta zona de Sama, que reúne a alrededor de un millar de habitantes.