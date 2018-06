Langreo prevé utilizar el agua de la traída del Raigosu este verano

Langreo empezará a utilizar el agua de la traída del Raigosu este verano si los tribunales ratifican el fallo del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Oviedo en el recurso presentado por el Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio. Esa es la estimación del alcalde de Langreo, Jesús Sánchez, que confía en recibir la próxima semana el permiso del Ayuntamiento de Laviana ya que la obra de conexión de la conducción de agua con la potabilizadora se acometerá en ese municipio.

Estos trabajos tienen como objetivo el aprovechamiento del 80% del caudal, dejando el 20% a San Martín, tal y como figura en el convenio firmado por ambos ayuntamientos en 1928. El consejo de administración de Aguas de Langreo dio luz verde a la licitación de la actuación. "La obra tiene un plazo de ejecución de un mes y un presupuesto que ronda los 50.000 euros", aseguró el regidor. La sentencia que ha dado la razón a Langreo fue recurrida recientemente por San Martín. También reclamó que se suspendiese cautelarmente cualquier obra en la conducción. En este último caso ya hay pronunciamiento del tribunal, que ha denegado la petición.

Sánchez destacó que esta obra tiene el respaldo del gobierno local, de los grupos municipales y de Aguas de Langreo. "El Ayuntamiento de San Martín intenta paralizar que ejerzamos nuestro derecho de utilizar el agua, que nos ahorrará costes. No es una actuación contra el concejo vecino", subrayó. Añadió que desea "que San Martín encuentre el abastecimiento de agua adecuado para el tamaño de su municipio y me pongo a su disposición para facilitarles este camino". "Somos ayuntamientos amigos pero necesitamos ese agua", dijo. Sánchez comentó asimismo que la obra que ejecutará Aguas de Langreo "no es irreversible y consiste en realizar una derivación a la potabilizadora, con una válvula que se puede abrir y cerrar".