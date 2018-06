Cano: "Un culturalismo excesivo llevó a la izquierda a olvidarse de los trabajadores"

"Es posible que se haya inflado en exceso el concepto de cultura", planteó Germán Cano Cuenca (Madrid, 1971), profesor de Filosofía Contemporánea de la Universidad de Alcalá de Henares en el debate titulado "La fuerza de la cultura y sus límites", un acto organizado por el Ayuntamiento de Mieres que contó con la colaboración del Club LA NUEVA ESPAÑA de las Cuencas.

La presentación del ponente corrió a cargo de Juan Ponte, concejal de Cultura mierense, que puso de relieve que "el concepto de cultura es ampliamente utilizado pese a que su significado suela ser ignorado", estableciendo la clásica división habida en la izquierda política entre los que entienden que la cultura ha de quedar subordinada a lo laboral y los que, por el contrario, se muestran partidarios de su independencia.

Germán Cano arrancó su disertación preguntándose si la cultura tiene un valor transformador de la sociedad. "Actualmente, la cultura está siendo exhibida como un rótulo tras el que se ocultan las miserias y contradicciones sociales. Es el abrillantador social que utiliza el neoliberalismo", dijo Cano, autor centrado en el análisis de las problemáticas sociales y políticas, colaborador en prensa e integrante del Consejo Ciudadano Estatal de Podemos por el área de Cultura. "El espacio que antes ocupaba la filosofía hoy lo llena la autoayuda", lamentó Cano, que relató la evolución de la importancia política de la cultura, ignorada hasta los años 60, con el inicio de la crisis del socialismo real, "cuando el marxismo, hasta entonces exclusivamente economicista, comenzó a entender la relación entre política y cultura, abriéndose a nuevas tendencias y movimientos".

Una evolución que quiebra como consecuencia de la derrota de las clases trabajadoras frente a Margaret Thatcher en la Inglaterra de los años 80, "que desató el discurso neoliberal que establece que no hay alternativa al capitalismo", dijo el ponente. "El exceso de atención por los temas culturales llevó a la izquierda a abandonar el interés por las necesidades de las clases obreras, volcándose en asuntos ideológicos, políticos o de diversidad", reconoció Cano, que entiende que el debate entre economicismo y culturalismo es estéril, "porque cultura y economía están estrechamente ligados", si bien insistió en que "un culturalismo excesivo llevó a la izquierda a desgajarse de las necesidades materiales de las clases trabajadoras". "Aunque los grandes problemas del siglo XXI no son culturales, no es posible abordar procesos de cambio sin tener presente la cultura, pues los cambios han de girar en torno a un modo de vida y no sólo sobre el trabajo", afirmó el filósofo, que advierte de que en la actual sociedad mediática la cuestión cultural es fundamental, motivo por el cual concluye afirmando la incuestionable fuerza política de la cultura.

Cano, que alerta de "la nueva marea reaccionaria que se extiende por todo el mundo", y entre constantes referencias a Antonio Gramsci, que entendía que los cambios sociales, además de fuerza material requieren de impulso intelectual y cultural, expuso que "el problema estriba en la cultura se ha ensimismado, ocupada por una 'casta' apartada de la realidad", añadiendo que "el reto político está en escuchar las demandas materiales de las clases desfavorecidas así como las culturales".

Germán Cano, que reclama a la izquierda una reflexión sobre "el modo tan plomizo en que comunica, que la aleja de la sociedad, y hacer que el mensaje sea más accesible, fluido y atractivo" y que considera que "las reclamaciones en términos nacionales carecen de sentido cuando lo que se juega es global", denunció que "en España no ha habido coraje para hacer políticas distintas" y llamó la atención sobre que "los movimientos feministas están cambiando el sentido común de modo irreversible".

Actividad en Sama

El Club LA NUEVA ESPAÑA de las Cuencas retomará el martes su actividad con un nuevo acto. En este caso será en el distrito langreano de Sama, y concretamente, en la Casa de Cultura "Escuelas Dorado". La actividad se desarrollará bajo el título "Alimentación saludable a bajo coste", y consistirá en una charla que correrá a cargo de Ainoa Cruces Larrabeiti, técnico-monitora de Talleres de Alimentación Saludable. Arrancará a las 12.30 horas de la mañana, y está organizado por el Club LA NUEVA ESPAÑA con la colaboración del Ayuntamiento de Langreo.