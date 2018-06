El CINN pide otro edificio tecnológico en El Entrego y se compromete a "llenarlo"

"Hay empresas interesadas en venir, pero no sitio donde ubicarlas. Y no se van a quedar esperando a que aparezca". Así de categórico se mostró Ramón Torrecillas, director del Centro de Investigación en Nanomateriales y Nanotecnología (CINN), a la hora de reclamar la construcción de un nuevo edificio tecnológico en el pozo Entrego, junto al que ocupa en la actualidad la sede central del CINN. Torrecillas entiende que la presencia del Centro de Nanotecnología es un imán que no puede desaprovecharse para atraer a la iniciativa privada y generar actividad y empleo. Y lanza un reto. "Si nos dan un edificio equipado que sea gestionado por el propio CINN nos comprometemos a llenarlo de empresas", afirmó.

El CINN un centro mixto de investigación creado, en 2007, por iniciativa del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), el Principado y la Universidad de Oviedo. Combina la investigación interdisciplinar de alta calidad con actividades de demostración científico-tecnológicas y también tiene entre sus objetivos la creación de nuevas empresas de base tecnológica. Torrecillas indicó que existe interés de empresas, principalmente del sector biotecnológico, interesadas en asentarse en El Entrego al calor del CINN. Sin embargo, el actual edificio TIC está prácticamente lleno. "Hay empresas que quieren colaborar con nosotros. Urge disponer de espacio porque, si no lo encuentran aquí, van a ir a buscarlo a otros sitios", esgrimió el director del CINN que aludió a la posibilidad de impulsar un "cinturón" de pequeñas empresas ligadas al sector.

El Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio ya completó hace meses los trámites administrativos para impulsar un nuevo centro tecnológico, tras la aprobación definitiva de la modificación de las normas subsidiarias de planeamiento para el área del pozo Entrego. Sin embargo, el proyecto está a la espera de financiación. El Consistorio reclamó al Gobierno central la puesta en marcha de los fondos mineros, paralizados en los últimos años, para costear la obra. El nuevo edificio TIC que se quiere impulsar se ubicaría anexo al actual inmueble, con una superficie edificable de 8.000 metros cuadrados, de los cuales 4.800 se destinarán a la actividad empresarial y 3.200 quedarán reservados para aparcamiento.

Los sectores estratégicos a los que se orientan las investigaciones del CINN son seguridad y defensa, biomedicina, tecnologías de la información y la comunicación, e industria. Se fabrican materiales para blindajes ultraduros de chalecos antibalas, sistemas ópticos avanzados basados en el empleo de cerámicas transparentes para desviar los misiles lanzados contra los aviones y materiales con alta estabilidad térmica para aplicaciones espaciales, en concreto espejos para satélites de observación terrestre. También se hacen piezas para sistemas de almacenamiento de información con mayor capacidad mediante el uso de moléculas magnéticas y materiales ultraduros para aplicaciones de mecanizado y perforación en las industria metal-mecánica y minera. Se trabaja, además, con prótesis, implantes dentales, sustitutivos óseos y materiales biocidas que, aplicados en estos componentes, reducen la aparición de procesos infecciosos. Los investigadores del campo biomédico se encuentran en una zona separada del resto de laboratorios ya que trabajan con elementos especialmente delicados: células y bacterias.

Junto a la sede central del edificio tecnológico del pozo Entrego, el CINN dispone de una nave en el polígono de La Florida, en Sotrondio, para sus investigaciones. En esta instalación, el equipo principal es un horno de sinterización de grandes dimensiones (12 metros de altura por 6 metros de ancho y 5 metros de profundidad) que costó 3,5 millones. El proceso de sinterización consiste en la aplicación de un tratamiento térmico a unos polvos oxídicos, carburos o metales, todos ellos de escala nano previamente conformados en el laboratorio. Mediante la unión entre las partículas del material y la aplicación de calor se transforma en un producto denso y resistente. Ese procedimiento permite obtener materiales densos con unas propiedades excepcionales de ligereza, dureza o resistencia al calor, según las necesidades.