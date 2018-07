Cien jóvenes ya se han adherido a la campaña contra las agresiones sexistas

La campaña contra las agresiones y el acoso sexista impulsada por el Ayuntamiento de Langreo, que se puso en marcha el pasado jueves, ha recibido ya la adhesión de más de un centenar de jóvenes. Bajo el lema "Sí es sí, el resto no vale" -que figura en las camisetas que reciben aquellos jóvenes, de 16 a 30 años, que colaboran- la campaña se prolongará a lo largo de las fiestas patronales de verano en el municipio. La aportación que el Consistorio langreano pide consiste en suscribir un decálogo de comportamiento y actuación en fiestas en caso de contemplar alguna agresión.

Los jóvenes tienen que acudir a la Casa de Encuentro de las Mujeres, ubicada en la calle Celestino Cabeza número 3 de La Felguera, en horario de once de la mañana a una de la tarde de lunes a viernes. En el exterior de las dependencias pueden acceder al decálogo y firmarlo tras lo que reciben la camiseta. El encabezamiento del documento ya deja claro el objetivo. "Quiero unas fiestas libres de violencias machistas. Para lograrlo me sumo a la respuesta colectiva y me comprometo en los siguientes términos". A continuación, pasa a detallar los diez puntos del escrito de adhesión.

La campaña se puso en marcha el pasado jueves y, en cuestión de horas, ya había recabado el respaldo de más de un centenar de jóvenes, según remarcó la edil de Igualdad del Ayuntamiento de Langreo, Blanca Pantiga. "Los jóvenes del concejo están demostrando que están muy implicados con esta problemática y lo ciertos es que supone una gran satisfacción ver cómo están respondiendo, tanto chicos como chicas", expresó la concejala.

El Ayuntamiento había encargado un primer pedido de 400 camisetas, aunque la idea es tratar de encargar más tras el resultado obtenido en los primeros días de la campaña. "El interés está siendo alto. Incluso barajamos la posibilidad de ampliar el rango de edad", indicó Pantiga.