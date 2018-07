El cupón de la ONCE deja 130.000 euros en el barrio de La Pomar, en La Felguera

San Pedro ha dejado una lluvia de miles de euros a un centenar de apostantes de La Felguera. El sorteo del cupón de la ONCE del pasado 29 de junio –festividad del patrón del distrito langreano– dejó 130.000 euros en el barrio de La Pomar correspondientes al 58.611, uno de los números adicionales del sorteo del "cuponazo". El ganador de la serie se llevó 100.000 euros y otro centenar de personas un premio de 300 euros por billete.

Pedro Luis Cueria Muñiz, vecino de Pola de Laviana y vendedor de la ONCE en el barrio felguerino de La Pomar, fue el encargado de repartir la suerte. "Los ganadores juegan en una peña del barrio; no sé quién se ha llevado los 100.000 euros y no creo que llegue a saberlo", explicaba hoy Cueria con humor.

El vendedor aseguró que "estoy feliz, mi mayor premio hasta ahora habían sido 3.000 euros; es una pena que no haya sido el cuponazo, que reparte nueve millones a la serie y 25.000 euros por las cinco cifras".