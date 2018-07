El acceso al hospital permanecerá cerrado hasta que el Principado limpie la ladera

El principal acceso al hospital de Mieres, por la carretera AS-242, seguirá cortado hasta el que el Principado limpie la ladera y asegure el paso por la zona tras el argayo que cayó la madrugada del sábado sobre el asfalto. Fuentes del Principado explicaron que al no ser una emergencia, la Administración regional procederá a tramitar el expediente de contratación de la actuación por vía ordinaria. La consecuencia del corte de carretera es que a determinadas horas, los viales del polígono de Vega de Arriba, paso alternativo señalado para llegar al centro hospitalario, se satura de vehículos.

En una fatídica semana en lo que argayos se refiere en la comarca del Caudal tras el ocurrido el martes en La Cortina (Lena), el sábado Mieres también amanecía con un importante desprendimiento de rocas sobre el asfalto. Se produjo en la carretera AS-242, de titularidad autonómica, en torno a las cuatro de la mañana. Parte de la ladera que se encuentra a unos 100 metros del núcleo de La Reguerona se venía abajo, dejando grandes rocas sobre la calzada y cortando también el paseo peatonal que discurre paralelo.

Desde la mañana del sábado se procedió a cortar el tráfico para todos los vehículos en ambas direcciones. El Ayuntamiento contactó con la dirección general de Carreteras, cuyos operarios limpiaron la vía. Sin embargo, decidieron mantener las restricciones al no poder garantizar que no hubiera nuevos desprendimientos.

Los técnicos del Principado visitaron ayer de nuevo la zona, y tomaron la decisión de mantener el corte hasta que no se pueda limpiar la ladera. Las fuentes consultadas explicaron que al no ser una emergencia, "hay que tramitar el expediente para contratar la actuación que permita limpiar los bloques de la ladera". Una medida que seguramente no deje del todo satisfechos a los vecinos de La Reguerona. Y es que el fin de semana reclamaban una actuación para garantizar al cien por cien que no se produjeran nuevos desprendimientos ya que el del sábado no era la primera vez que ocurría.

Por otra parte, una de las consecuencias que conllevó este corte parcial de la AS-242 es el incremento sustancial del tráfico en el polígono de Vega de Arriba. Y es que restringido el acceso principal al hospital Álvarez-Buylla de Mieres, la vía de paso señalizada es a través del área industrial mierense. Y si bien es cierto que el sábado y el domingo apenas se notó el impacto al ser dos días en los que las empresas del polígono están cerradas, y no hay consultas ordinarias en el hospital, la realidad es que ayer la situación fue diferente.

El aumento del tráfico fue notable. La carga de vehículos que conlleva el propio polígono, unidos a los numerosos coches que se dirigían al hospital Álvarez-Buylla, sobretodo por la mañana, hacía que circular por el área industrial fuera algo más tedioso que en condiciones normales.

Además, del paso señalizado, los vehículos que quieran acceder desde Mieres al hospital tienen otra alternativa, aunque cierto es que conlleva un rodeo mayor. Sería la de circular por el vial que va paralelo al paseo fluvial del río Caudal, y una vez superado en puente de Santullano, coger dirección hacia Mieres por la propia AS-242.