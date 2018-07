El cupón de la ONCE deja 130.000 euros en el barrio de La Pomar

San Pedro ha dejado una lluvia de miles de euros a un centenar de apostantes de La Felguera. El sorteo del cupón de la ONCE del pasado 29 de junio -festividad del patrón del distrito langreano- dejó 130.000 euros en el barrio de La Pomar correspondientes al 58.611, uno de los números adicionales del sorteo del "cuponazo". El ganador de la serie se llevó 100.000 euros y otro centenar de personas un premio de 300 euros por billete.

Pedro Luis Cueria Muñiz, vecino de Pola de Laviana y vendedor de la ONCE en el barrio felguerino de La Pomar, fue el encargado de repartir la suerte. "Los ganadores juegan en una peña del barrio; no sé quién se ha llevado los 100.000 euros y no creo que llegue a saberlo", explicaba ayer Cueria con humor.

El vendedor aseguró que "estoy feliz, mi mayor premio hasta ahora habían sido 3.000 euros; es una pena que no haya sido el cuponazo, que reparte nueve millones a la serie y 25.000 euros por las cinco cifras".