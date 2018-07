"Movámonos xuntos" por la conciliación

El periodo estival ha llegado y con él, el problema de conciliación para la mayor parte de las familias con hijos. "Se nota que es difícil conciliar", afirma Nerea Fernández, monitora del campamento. "Cuando vienen a buscar a los críos, los padres suelen tener prisa y, en muchos casos, vienen los abuelos directamente", añade Jeniffer Fernández, otra de las responsables. Y es que lo que para los niños es el momento más esperado del curso escolar, para los padres supone un periodo caótico en el que deben buscar con quién dejar a sus hijos o, en última instancia, resignarse a que pasen las mañanas de verano aburridos frente al televisor.

Con el fin de paliar las dificultades que supone para las familias tener que cuidar de sus hijos durante el verano, el Ayuntamiento de Mieres ha puesto en marcha el campamento urbano "Movámonos Xuntos", que acoge a niños de entre 6 y 17 años durante los meses de julio y agosto, en el patio del colegio Aniceto Sela- Liceo Mierense.

Estas actividades suelen organizarse para apoyar a los padres durante las vacaciones escolares, momento en la que la ya de por sí difícil tarea de conciliar se vuelve aún más ardua. Sin embargo, los niños y jóvenes que acuden al campamento también se muestran muy contentos con las actividades: "Si no vengo, me quedo en casa jugando a la Play, y me aburro", afirma Oriol Fernández. Tal es la satisfacción, que la mayoría de los que acuden un año, vuelven al siguiente. Como reconoce Asier Bousoño, "Lo que primero fue por probar, acabó encantándome".

Necesidades especiales

Pero los protagonistas del campamento este año son, sobre todo, los niños con necesidades especiales, que han tenido por primera vez la oportunidad de participar en él. Jeniffer Fernández destaca que "se favorece su integración con los demás niños, como grupo único".

Frente al amplio abanico de ofertas de campamentos que se encuentran en la actualidad, lo que caracteriza al campamento "Movámonos xuntos" es su afán por inculcar una vida saludable a través del deporte y una dieta equilibrada, aprender inglés y, sobre todo, educar en valores. Ejemplo de ello es la visita tan especial que recibieron los chicos ayer: los animales de la Protectora "La Llobera". A las actividades lúdicas y psicomotrices con ellos las precedió una charla en la que se repasaron algunas buenas prácticas, como la necesidad de vacunarlos y desparasitarlos, la obligatoriedad del microchip o la trivialidad de las razas cuando buscamos un compañero de vida adecuado.

Asimismo, otro de los puntos fuertes de este campamento es la lucha contra la violencia de género: "Aunque son pequeños, nos gusta ilustrar algunas situaciones micromachistas", afirma Jeniffer Fernández. Y no podía ser de otra manera: en un campamento organizado para facilitar la conciliación, una de las reivindicaciones feministas por excelencia, es indispensable que los niños "aunque todavía son pequeños, vayan aprendiendo", destacan las monitoras de "Movámonos Xuntos".