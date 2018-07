El Principado avala el uso como alojamiento del geriátrico pese a no ser un centro para turistas

El Gobierno del Principado de Asturias ha respaldado al Montepío de la Minería en la disputa que mantuvo hace unas semanas con los hosteleros de Aller sobre un hipotético uso turístico de la residencia geriátrica de Felechosa. En una respuesta al grupo parlamentario de Podemos, que llevó el asunto a la Junta General, el consejero de Turismo afirma que el Montepío "puede prestar la actividad de alojamiento y no tener la consideración de turística". Una contestación en la línea de lo que el propio presidente del Montepío, Juan José González Pulgar, había ya manifestado nada más que los hosteleros alleranos denunciaron la situación.

En la respuesta del Principado, que se encuentra en el Boletín Oficial de la Junta General del Principado de Asturias, se señala que "la Residencia de la Minería del Montepío de Felechosa no consta inscrita en el Registro de Empresas y Actividades Turísticas, siendo ello obligatorio para el ejercicio de la actividad turística, según ley 7/2001, de 22 de junio, de Turismo".

El Consejero señala que "se debe precisar si la actividad de este establecimiento puede o no entenderse como actividad turística de alojamiento, para lo que debe analizarse lo que establece la ley 7/2001, de 22 de junio, de Turismo, respecto a lo que se debe entender por establecimiento turístico y las actividades de alojamiento que se encuentren en su ámbito de aplicación". En la respuesta, hace mención la Administración autonómica a diferentes artículos de la ley para cerrar sus conclusiones.

"Todo ello significa que un establecimiento puede prestar la actividad de alojamiento y no tener la consideración de turística cuando no concurren los elementos subjetivos de empresa turística, usuario turístico y actividad turística y, sobre todo, cuando el acceso al establecimiento no se ofrece al público en general ni es de libre acceso, sino que se oferta a un colectivo concreto y determinado: médicos, peregrinos, mutualistas, estudiantes, etcétera", señalan desde el Principado.

En todo caso, el Consejero de Turismo, Isaac Pola, cierra su respuesta asegurando que "la residencia del Montepío puede prestar la actividad de alojamiento en los términos anteriores. En ningún caso puede prestar la actividad de alojamiento turístico, sea hotel, pensión, albergue o cualquier otra modalidad de alojamiento turístico, dado que no se encuentra inscrito en el Registro de Empresas y Actividades Turísticas". Además, indica que "si alguna persona física o jurídica, pública o privada tuviese conocimiento del ejercicio de una actividad ilegal debe ponerlo en conocimiento de la autoridad turística".

La polémica entre la hostelería de Aller y Lena, y el Montepío surgió a raíz de que la mutualidad patrocinase una carrera ciclista de juveniles a través de la cesión de alojamientos para algunos de los equipos participantes. Desde la hostelería local entendieron que esa medida suponía una competencia desleal, y acusaban además al Montepío de alojar a grupos de esquiadores en invierno. La mutualidad negó la mayor, pero entonces Podemos registró una pregunta en el Parlamento asturiano que acaba de ser resuelta.