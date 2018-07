Mieres no seguirá "sufriendo en silencio", advierte el Alcalde

La Cámara de Comercio de Oviedo defendió, ayer, en Mieres, la importancia de impulsar el proyecto del área metropolitana central de Asturias. Carlos Paniceres remarcó que las alianzas acostumbran a dar "magníficos resultados". De hecho, la plataforma aspira a "aportar ideas" al proyecto, en el que las empresas también quieren tener "un papel activo".

La defensa del proyecto metropolitano que ayer hizo la Cámara de Comercio en Mieres dejó impasible al Alcalde. Aníbal Vázquez aclaró que sigue en la misma línea que manifestó hace semanas, cuando anunció que Mieres se descabalgaba del proyecto al menos hasta que el municipio recibiera la atención que el regidor entiende que merece por parte de las administraciones regional y central, reivindicación que empieza con la implantación del grado de Deportes. Vázquez mantuvo ayer su tono crítico: "No vamos a seguir sufriendo en silencio. Utilizaremos todos los elementos de presión que tengamos a nuestro alcance para reivindicar un futuro para Mieres. No queremos una transición con compensaciones. Primero las compensaciones", señaló el regidor. El regidor mantuvo ayer el tono del discurso que estableció a mediados de mayo, cuando fue tajante al fijar la postura municipal en la polémica con la Universidad de Oviedo por la falta de apoyo al campus de Barredo. "No se trata únicamente del grado de Deportes, es el trato que está recibiendo la expansión universitaria. Si no quieren el campus de Mieres, que lo cierren", dijo.