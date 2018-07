Los "Atardeceres musicales" empiezan hoy con el grupo "Dulogy"

Esta tarde, a las 20 horas, comienza una nueva edición del ciclo "Atardeceres musicales", que ofrece conciertos gratuitos todos los viernes en los jardines de Palacio Valdés en Entralgo. Abre el ciclo el grupo "Dulogy". El programa se extenderá durante julio y agosto. El viernes 13 de julio los protagonistas serán los componentes de "Gaiteros del carbón", mientras que el 20 tocarán dos grupos: "Bidean" y "Los Kordinaos". Todavía en julio, el día 27 será el turno de "Berronestones" y "Buenaventura", mientras que agosto lo abrirán el día 3 "The Calamardos" y "Belo". Para el 10 de agosto está previsto el concierto de "Three for three", mientras que para el día 17 quedará la actuación de "Ana Espada Trío". El 24 de agosto los protagonistas serán "Nmor" y "As life burns". Cerrará el ciclo la Banda de Acordeones de Villoria.