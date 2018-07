Un fallo de seguridad en la cesta de una grúa provoca un accidente con dos heridos

El sistema de seguridad, presumiblemente defectuoso, de la cesta de una grúa en la que trabajaban dos operarios del Ayuntamiento de Langreo, acabó ocasionando un accidente al desprenderse la estructura y caer desde unos cuatro metros y medio de altura. Uno de los trabajadores presentaba fractura de tibia, mientras que al segundo operario se le realizaron placas en el tórax para determinar el alcance de los golpes que sufrió.

Ambos empleados municipales, del servicio eléctrico, se encontraban cambiando una bombilla en la calle Nueva de Ciaño, a la altura del número 21. Tal y como explicó el concejal de Obras de Langreo, Elías López, cuando la grúa empezó a elevar a los trabajadores -tenían que subir hasta unos 8 metros-, se percataron de que algo no iba bien y alertaron a su compañero. "Le dijeron que ¡abajo, abajo!" e inició la maniobra de descenso. Entonces, la cesta se desprendió desde unos 4,5 metros a altura, con ellos dentro. Los heridos tienen 62 y 21 años de edad. El suceso se produjo sobre las 11.25 de la mañana -la llamada de emergencia al 112 Asturias es de un minuto después-. Los heridos, tras ser atendidos por el equipo médico de la UVI-móvil de Langreo, fueron trasladados al hospital Valle del Nalón, en Riaño.

Tanto el edil de Obras como el alcalde de Langreo, Jesús Sánchez, apuntaron a que el accidente se produjo por un fallo en el sistema de seguridad del enganche de la cesta con la grúa. Ambos visitaron a los trabajadores en el hospital de Riaño para desearles "la más pronta recuperación posible".

"Lo cierto", afirmó el Alcalde, "es que este accidente pudo tener consecuencias aún más graves". El soporte de seguridad de la cesta "parece que no es el más adecuado", ya que "se puede desprender sin gran dificultad. Hay que revisar el protocolo de seguridad para que estos hechos no vuelvan a ocurrir. No hay que poner en riesgo a nadie".

Hoy mismo, un perito experto en accidentes de la autoridad laboral analizará lo sucedido. "Es evidente que este sistema de seguridad de la cesta hay que cambiarlo, porque no funciona". Sánchez afirmó que en una obra anterior "se había desprendido", pero sin causar un accidente, como sí pasó ayer. "Tomaremos todas las medidas que haya que tomar. Mientras, la cesta quedará parada", concluyó el regidor.