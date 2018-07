El PP critica las excesivas restricciones del decreto que regula la navegación en Tanes

El decreto que regula la navegación en uno de los dos embalses del parque natural de Redes, el de Tanes, contiene "demasiadas restricciones", afirmó el Partido Popular (PP), la formación que impulsó la modificación normativa aprobada en la Junta General del Principado. El diputado Rafael Alonso denunció el "afán proteccionista y restrictivo" del Gobierno regional que trasladó sus discrepancias con las condiciones incluidas en el texto que ha sido sometido a información pública.

Entre las críticas figura la limitación de la navegación sólo a las embarcaciones con remo. "Se podría haber incluido la vela y no solo las piraguas", aseguró Rafael Alonso, que ya manifestó recientemente su disconformidad con que la solicitud a Confederación Hidrográfica del Cantábrico para autorizar la navegación se limitase al embalse de Tanes y no abarcase al de Rioseco.

"Se podría ampliar a otras modalidades deportivas, no sólo al remo, y organizar competiciones deportivas, no permitir solo el entrenamiento", subrayó el parlamentario popular. Las discrepancias de la formación se extienden también a la limitación del número de embarcaciones que pueden acceder al embalse casín, que son cien, y a las que pueden navegar al mismo tiempo, con un máximo de 25. "Nos preguntamos por la razón por la que no se instala una balsa de desinfección como ocurre en otros embalses que permita que puedan acceder otras embarcaciones que no sean las denominadas cautivas", añadió Rafael Alonso.

Respecto al pantano de Rioseco, comentó que aunque "tiene unas características peculiares puede tener una regulación". De hecho, en las comparecencias celebradas en la Junta General antes de ratificar la modificación del plan de creación del parque natural de Redes "se señaló que era viable la navegación si se establecían una serie de medidas", dijo el parlamentario del PP. Los alcaldes de Redes (Sobrescobio y Caso) propusieron también algunos cambios en el decreto del Principado. El regidor coyán, Marcelino Martínez, es partidario de permitir navegar en el embalse de Rioseco y considera que, si los técnicos certifican que no es viable, el concejo debería recibir compensaciones.

El alcalde casín, Miguel Fernández, está conforme con las condiciones del decreto aunque pide un pequeño incremento en el número máximo de embarcaciones que dispondrán de autorización para acceder al pantano. De las cien permitidas se podría pasar a las 130, indicó el regidor, que defiende también que se autorice que aumente el número de embarcaciones que pueden navegar simultáneamente.