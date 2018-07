La Policía recibió dos denuncias por hechos acaecidos en el barrio de Sama

"En la junta de seguridad se mostró la voluntad de todos de buscar una solución conjunta en un ambiente de colaboración", señaló el regidor. Hasta ahora, ante la Policía Nacional se han presentado dos denuncias vinculadas con los problemas de convivencia de La Joécara.

"En la asamblea les dije a los vecinos que nunca les pediré que sean héroes pero que no renuncien a vivir en el barrio y que con tranquilidad utilicen los medios de las administraciones y de la Policía", comentó Sánchez. Considera que los afectados tienen que presentar denuncias, "que no se callen ante los abusos que se puedan producir por parte de gente que no se representa más que a ellos mismos". Son personas que "están poniendo en riesgo la convivencia del barrio", apuntó.

Cualquier llamada al 092 relacionada con hechos acaecidos en el barrio de La Joécara formará parte de un informe que se elaborará de forma diaria. Desde hace unos días las llamadas que se realizan a éste número quedan grabadas. Sánchez trasladó a los vecinos que "si son amenazados o reciben insultos realicen la llamada telefónica para poder resolver esta situación". El regidor aludió también a la puesta en marcha en breve de un programa centrado en familias conflictivas, desarrollando un protocolo especial. El plan se licitará en breve.

En el barrio de La Joécara viven actualmente alrededor de un millar de habitantes. Los vecinos de esta zona de Sama aseguraron que llevan cuatro años sufriendo esta situación, desde que esa familia llegó. "Queremos que se actúe ya", indicaron tras la reunión celebrada días atrás en la Casa de Cultura "Escuelas Dorado" de Sama, que inicialmente estaba programada para la Casa Consistorial pero ante la elevada afluencia de personas tuvo que ser trasladada. Los vecinos del barrio de La Joécara reclamaron más vigilancia policial y que se tomen medidas ante los comportamientos incívicos.