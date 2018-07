La Teyerona, una fiesta bien empalada

-¿Por qué no hacemos aquí una fiesta?

Hace ya 34 años que esta propuesta, aparentemente inocente, marcó el inicio de lo que pronto se convertiría en una romería popular de referencia en Mieres: la fiesta del monte La Teyerona, que ayer arrancó en la bien cuidada área recreativa situada en la cima de la cumbre. Sin embargo, los comienzos fueron duros: "Aquí había unos artos y una maleza que levantarían dos metros de altura, pero empezamos a venir los fines de semana y con el picu, la pala y la guadaña limpiamos esto y construimos el quiosco, la bolera, el campo fútbol y la fuente", relata satisfecho Lisardo García, miembro fundador de la Asociación Monte La Teyerona, encargada de organizar la concurrida romería.

Y es que, aunque hayan pasado 34 años, la fiesta tiene algo que siempre engancha: Mónica Fernández lleva media vida acudiendo y ahora lo hace con su hija "para que no se pierda la tradición", afirma mientras la mira con complicidad. Para otros, como Juan Carlos Rodríguez, es su primer año. Al menos, como invitado: "El año pasado tuve que levantarme a las cuatro de la mañana para subir los corderos y este año vine a comerlos, que también tengo derecho", explica con aire distendido desde la barra del bar. No es el único que acude a probar este manjar: Chemari García lleva más de tres décadas compitiendo en la carrera de cintas a caballo y, por supuesto, "degustando los corderos, que están para chuparse los dedos". Y no es para menos, porque Javier Rodríguez, Roberto González y Tomás Argüelles se levantaron ayer a las 4 de la mañana para "adobarlos, prepararlos, amarrarlos en las cruces, atizar el fuego y ponerlos a asar", explica Argüelles mientras emplata las raciones.

Nueva generación

No obstante, los asadores no son los únicos que trabajan: Yara Suárez, a sus 11 años ,y como digna nieta de uno de los miembros fundadores de la asociación, desempeña una función muy importante: "Yo me ocupo de dar cubiertos y pan a los que vienen a por el cordero", explica sonriendo. Berto Barredo, presidente de la asociación, no pudo ayer acudir a la celebración, pero la dejó en buenas manos: Aitor Álvarez, su nieto de 22 años, atendía a los asistentes con simpatía y destacaba que "la fiesta empieza a organizarse con un mes de antelación". Hoy se celebra el día grande en el monte La Teyerona con actuaciones musicales, competiciones deportivas, jornadas gastronómicas y, por supuesto, el reparto del "bollu preñáu" entre los socios, que lejos de abandonar la longeva asociación, siguen trabajando desinteresadamente para que esta fiesta mantenga intacta su esencia un año más.