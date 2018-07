En Cenera, güelos no hay más que dos

En los pueblos asturianos cada vez hay menos niños y Cenera no es la excepción. Pero, ¿quién osa echarlos en falta cuando en Cenera lo que gusta es galardonar a los abuelos? Así lo afirmaba Aníbal Vázquez, alcalde de Mieres, que acudió ayer al nombramiento de los "Abuelos del año" con el que se puso fin a las fiestas patronales del pueblo.

Eso sí, en esta aldea de la parroquia de Gallegos, los que reciben el galardón cada vez son más jóvenes. Por primera vez desde que se celebra este evento, la abuela del año tiene menos de 70 años. "A este paso, el próximo soy yo", ironizaba Pepín Álvarez, presidente de la Asociación de Vecinos "Por un Cenera Mejor". María Jesús García, abuela del año en esta ocasión, todavía no conseguía identificarse completamente con eso de ser "güela". "Aunque quiero mucho a los mis nietinos, no te creas tú que lo de abuela me hace mucha gracia", decía con la mirada risueña escondida detrás de unas grandes gafas de sol negras. Y se explicaba: "A las abuelas ya se nos supone una edad y, claro, a mí eso de cumplir años no me gusta nada".

"¡Vaya güelos más jóvenes que ponen en este pueblo!", advertía desde lo lejos Chari Merino, otra de las asistentes al homenaje. "Sí que somos vieyos, lo que pasa es que no lo aparentamos", esclarecía María José sonriendo con coquetería. Vicente Prieto, el "Abuelo del año", reconocía pocos minutos antes de recibir el pin conmemorativo estar "un poco nervioso" y manifestaba que, aunque no había podido asistir a la corderada del domingo, "esto no me lo podía perder". Con 71 años a sus espaldas, garantizaba que se sentía muy joven, "aunque ya no lo sea tanto". Y es que, como aleccionaba Pepín Álvarez, por muy joven que seas y por mucha energía que tengas en el cuerpo, "si yes güelu, vas a seguir siéndolo aunque no lo quieras reconocer".

Invitados

Además de Aníbal Vázquez, al acto asistieron las concejalas del PSOE Lidia de la Lama y Gloria Muñoz, así como el edil popular Fernando Pintueles. El regidor, por su parte, aseguró que este homenaje "no es algo que se celebre de forma mecánica cada año, sino que nace del cariño que se tienen los vecinos de Cenera". También destacó Vázquez que "los mayores nos merecen todo el respeto, porque fueron los que trabajaron de sol a sol para que hoy podamos disfrutar de un país mejor".