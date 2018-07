Repsol desmantela la gasolinera de El Entrego, cerrada tras 55 años de actividad

Los trabajos de desmantelamiento de la gasolinera de El Llugarín, en El Entrego, están en marcha. Dentro de poco más de un mes, no quedará huella de la estación de servicio de Repsol en la que repostaron los conductores durante 55 años.

Las instalaciones cerraron el pasado 1 de junio tras expirar la concesión municipal, otorgada en 1962 por el Ayuntamiento y que se convirtió en firme el 4 de marzo del año siguiente. Tenía una duración máxima de 50 años, con lo que el plazo se cumplió en 2013 aunque diferentes trámites han retrasado el cierre de la estación de servicio. El plazo máximo para acometer el desmantelamiento de la gasolinera son dos meses, que se cumplirán a mediados del próximo mes.

Las labores de desmontaje se iniciaron pocos días después del cierre. Cuando la gasolinera dejó de prestar servicio, trabajaban allí cuatro personas, que serán reubicados en estaciones de servicio del entorno. Dos de ellos se jubilarán en breve.

La empresa propietaria de las instalaciones había realizado en el segundo trimestre del pasado año los estudios necesarios en el subsuelo para abordar el desmontaje de la gasolinera, que incluye la tienda, los dos surtidores y los cuatro tanques que están bajo tierra, que tienen una capacidad de 30.000 litros. La autorización del pleno del Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio para la explotación de la gasolinera de El Entrego fue concedida a Aníbal Cuetos en 1962. Posteriormente fue transmitida a Campsa y después a Petronor, firma que sería absorbida más tarde por Repsol.

La compañía presentó dos recursos ante el Ayuntamiento una vez recibida la resolución municipal. No prosperó ninguno de ellos ya que el Consistorio no admitió los argumentos esgrimidos por Repsol y le instó a cerrar la instalación al haberse extinguido la concesión y no existir la posibilidad de prórroga. Posteriormente se sucedieron varios trámites que terminaron demorando el cierre. El proceso fue reactivado meses atrás coincidiendo con la llegada de requerimientos de particulares al Consistorio para que se abordase la clausura de la gasolinera.

Repsol solicitó prórrogas para acometer el cierre de las instalaciones de El Llugarín y dejar la parcela en la situación previa a la puesta en marcha de la estación de servicio. Unos trabajos que avanzan a buen ritmo. Ya no queda rastro de los surtidores ni del edificio que funcionaba como tienda.

Clientes habituales de la gasolinera del Llugarín mostraron su pesar tras enterarse de que se había fijado una fecha para que dejase de prestar servicio. Muchos de ellos llevaban décadas repostando en las instalaciones de Repsol.