Los ganaderos prueban con mastines para ahuyentar al lobo

Los ganaderos del concejo de Aller han tomado medidas para paliar los ataques de lobo que llevan sufriendo en las últimas semanas y que se han llevado por delante casi medio centenar de ovejas. Así, están probando la utilización de mastines con el objetivo de que ahuyenten al cánido salvaje que se está cebando con sus animales. Diego Vázquez, que en dos semanas ha perdido ya a casi un a veintena de sus ovejas, es uno de los impulsores de esta iniciativa y asegura que, en los tres días que lleva el animal en la finca, "no se han producido ataques".

La medida, como asegura, viene motivada "por la falta de control que hacen desde el Principado, a mi sí me han reconocido los daños, pero no han hecho nada para que el lobo se marche". Y es que, según apuntó, el cánido salvaje que ha atacado a su ganado, "ha sido capaz hasta de saltar una malla eléctrica y ya no sabíamos qué hacer". Por eso pensaron en el uso del mastín, que fue cedido por un criadero de Mieres. "Llevo tres días con él y creemos que ha conseguido su objetivo porque no se han producido más ataques, aunque su adquisición debería estar subvencionada por el Principado, al igual que hace la Xunta de Galicia", señaló. De hecho, la utilización de mastines para ahuyentar a los lobos es una práctica extendida en muchos países.

Otro de los problemas de estos ataques, que se han producido en el entorno de Pelúgano y Levinco, aunque también se han dado casos en el Alto Nalón, es que se producen en fincas que se encuentran muy cerca de la población. "En nuestro caso han sido a unos cien metros del pueblo, con lo que pensamos que es peligroso, ya no solo para los animales, sino también para la seguridad de los propios vecinos". Por otro lado, el ganadero también se lamenta de la inacción del Principado "que dice que no hay muchos daños porque no tiene todas las reclamaciones". Esto ocurre porque hay afectados que desisten de reclamar a la administración debido a su situación profesional. Sin embargo, "esto no es óbice para que no actúen, porque es una realidad que el lobo se encuentra en las cercanías".