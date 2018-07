IU reclama concreción sobre la apertura del Hospital de la Fauna

Izquierda Unida (IU) pide al consejero de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Fernando Lastra, que concrete cómo se llevará a cabo la puesta en marcha del Hospital de la Fauna, ubicado en Sobrescobio. El concejal de la coalición de izquierdas en el Ayuntamiento coyán, Alejandro Alonso, aseguró que el Gobierno regional, en la respuesta a la pregunta trasladada por su formación, "no alude a la inversión necesaria ni deja claro qué se va a hacer en el centro".

Lastra fijó para el último trimestre del año o el primero del próximo ejercicio la apertura de las instalaciones ubicadas en El Castrín, que fueron construidas ocho años atrás y que permanecen sin uso. "No sabemos si su intención es trasladar a los trabajadores del Centro de Recuperación de la Fauna de Infiesto, desmantelando las instalaciones, o que funcionen los dos", dijo el edil, que considera que "no sería lo más lógico cerrar un centro para abrir otro".

Alonso aludió también a que el consejero de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente no respondió a todas las preguntas trasladadas por la diputada de IU María José Miranda en la Junta General del Principado. "No sabemos si visitó las instalaciones", indicó. La formación reclamaba también información sobre si había recibido alguna propuesta "factible" por parte del gobierno local para la puesta en funcionamiento del Hospital de la Fauna y si contemplaba la posibilidad de derribar "el centro en el que los socialistas asturianos y coyanes han despilfarrado seis millones de euros de los fondos mineros" si no encontraban ningún uso.

El edil de IU en la corporación municipal de Sobrescobio subrayó que en el centro de recuperación de animales "no hay cableado eléctrico ni mobiliario". El Principado, añadió, "no ha trasladado ningún estudio de viabilidad".

El consejero de Medio Ambiente destacó que antes de abrir las instalaciones habrá que reparar los daños registrados en las instalaciones eléctricas después del acto vandálico ocurrido a finales del pasado año. Se produjo entonces el robo de gran parte del cobre de los tendidos y los cuadros de las instalaciones.

El centro de recuperación de animales tuvo un coste de 4,5 millones, y se diseñó para recuperar especies amenazadas y favorecer la vuelta a su hábitat de animales heridos recogidos en el entorno natural. Desde que concluyó su construcción, hace ocho años, se ha utilizado en dos ocasiones con este fin: para curar a las osas "Molinera" y "Lara" durante cuatro meses en total.